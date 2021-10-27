Алтапресс: Будет ли и дальше расти цена на крупы в России, и виновен ли в этом Алтайский край

Небывалая истерия разворачивается в последние дни вокруг урожая крупяных культур в России и роста цен, в котором, по мнению некоторых экспертов, виноват неурожай на Алтае. Об этом говорят федеральные аналитики, и пишет издание «Коммерсант». Руководство региона эту информацию категорически отвергает, апеллируя свежими данными уборочной. Не согласны и сами местные сельхозпроизводители, у которых свои аргументы. Откуда ноги растут у очередного гречневого ажиотажа, разбирался altapress.ru.

Гречка. Олег Богданов

С чего все началось

О неурожае на Алтае 25 октября написал «Коммерсант». Издание утверждает, что уже в ноябре цена на крупу, в том числе и гречневую, вырастет еще на 20−30%.

Причина кроется в том, что Алтайский край не соберет в должном объеме гречиху. Якобы из-за этого цены производителей за год выросли с 57 рублей до более 80 рублей за килограмм.

Издание ссылается на компанию «Роса» из Шипуновского района, выпускающую продукцию под торговой маркой «Алтайская сказка». Она предупредила партнеров о повышении с 4 ноября цен по большей части позиций на 10−20%.

Лузга гречихи Олег Богданов

Копия письма есть у «Ъ». Как сказано в обращении, причина — существенный и продолжающийся рост цен на зерновые и зернобобовые культуры.

Как складывается уборка

Надо сказать, что уборка зерновых на Алтае в этом году действительно была тяжелой. Условия вегетации оказались специфическими, сроки осенних работ сдвинулись.

Александр Балаков, директор «Алтайской продовольственной компании» из Волчихинского района рассказывает, что это явление среди аграриев называется «гречиха жирует» — вроде убирать пора, а растение еще в цвету.

В итоге, зайти комбайны в поля смогли только в октябре. Погодные условия при этом были неблагоприятные — не прекращающийся дождь со снегом вынудил хозяйство убирать гречиху влажной. Урожай оказался не ниже прошлогоднего, но вопрос в другом — как его сохранить?

Александр Балаков, председатель Союза крестьянских (фермерских) формированй Алтайского края. Дмитрий Лямзин

Александр Балаков поясняет: на работу одной зерносушилки в сутки требуется около 3−3,5 тонн сжиженного газа. Стоимость его растет не по дням, а по часам. Да и в этом не главная проблема: купить столь необходимое в нынешних условиях топливо в районах становится все проблематичнее.

Директор крупного сельхозпредприятия «Октябрьское» из Зонального района Алексей Бабаков рассказывает, что урожай гречихи у них оказался ниже прошлогоднего примерно на 1 центнер с гектара — сказалась летняя засуха. Но катастрофическим этот показатель он не считает.

«Честно сказать, я не понимаю, кому выгодны слухи об ужасающем неурожае на Алтае. Кто-то явно желает выставить нас виноватыми», — заявляет Бабаков.

Гречневые лихорадки прошлых лет

В 2010 году в России был страшный ажиотаж вокруг гречневой крупы. Из-за сильнейшей засухи и неурожая в европейской части страны, переработчики начали массово скупать сырье на Алтае. Зерна на всех не хватало. Причем это касалось не только гречихи. Цены буквально на глазах росли на пшено, горох и овсянку.

Уже притчей во языцех стали рассказы сельхозпроизводителей, которые зимой 2011 года продавали гречиху по баснословной на тот момент цене — 60 тыс. рублей за тонну. В рознице гречка тогда стоила 130−160 рублей за килограмм.

Что говорят в местные власти

В региональном Минсельхозе утверждают: посевы гречихи в 2021 году вопреки прогнозам не сократились. Напротив, выросли примерно на 69 тыс. га и достигли 555 тыс.

В Алтайском крае продолжается уборка гречихи Олег Богданов

Александр Лукьянов,

вице-губернатор Алтайского края:

Сбор на 25 октября составляет 560 тыс. тонн в бункерном весе, что соответствует уровню валового сбора за весь 2020 год. При этом некоторыми хозяйствами еще не завершен обмолот. Это касается площадей поздних сроков сева. Таким образом, урожая гречихи в этом году в Алтайском крае достаточно для полного обеспечения предприятий по переработке, а также отгрузки в другие регионы.

Вице-губернатор настаивает, что и качество полученного зерна достаточно приличное. По его словам, в основном гречиха соответствует характеристикам 1 и 2 класса.

Что касается цен, то сейчас ситуация стабилизировалась, утверждает Лукьянов. «За последнюю неделю цена за тонну гречихи снизилась почти на 1,2 тысячи рублей по отношению к предыдущей неделе», — заявляет он.

Гречка. Кризис. altapress.ru

Посевные площади гречихи в Алтайском крае , тыс. га

2014 — 464,4

2015 — 465,0

2016 — 562,8

2017 — 750,0

2018 — 500,1

2019 — 463,4

2020 — 486,6

Почему возник ажиотаж

Есть мнение, что гречневая истерия началась еще в начале октября, сейчас же доносятся ее отголоски.

Дело в том, что уж тогда в центральном части страны стало понятно, что урожай гречихи будет меньше прошлогоднего. В этот момент на Алтае тоже было не все гладко: урожайность ранних сортов фермеров повергла в шок — 5−7 центнеров с гектара, что достаточно мало.

Сети и оптовики тут же отреагировали, начав на всякий пожарный случай, создавать стратегический запас крупы. Как итог, цены в течение трех недель по всей товарной цепочке росли молниеносно. Так, сырье дорожало каждый день на 2−3 тыс. рублей за тонну.

Гречка. Олег Богданов

Сами алтайские производители как сырья, так и крупы, пока не готовы делать прогнозы на будущее. У фермеров есть еще три-четыре погожих дня, чтобы завершить уборочную. Если все пройдет гладко, и оценки Минсельхоза оправдаются, ситуация действительно может стабилизироваться.

Эксперты полагают: в ближайшее время предложение алтайской гречихи на рынке, скорее всего, увеличится: аграриям надо освободить площади хранения под подсолнечник, уборка которого сейчас ведется.

Говорить что-то конкретно об итогах сбора гречихи на Алтае можно будет не раньше 10 ноября.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Как обстоят дела на заводах

Директор компании «Роса» Юрий Юрченко, которого федеральное издание выставило чуть ли не главным гречневым злодеем, факт письма в торговые сети и подорожания свей продукции altapress.ru подтвердил. Но при этом отметил: отпускные цены предприятие не повышало с 2020 года, в ожидании нынешнего урожая.

Теперь «Роса» хочет довести их хотя бы до того уровня, что у конкурентов — крупных федеральных игроков крупяного рынка, которым легче договариваться с ритейлерами.

Виктор Томенко ознакомился с планами развития предприятия «Роса». Анна Зайкова

Представитель агрохолдинга «АФГ Националь» (бренды «Националь», Prosto и др.) «Коммерсанту» рассказал о причинах роста себестоимости производства круп. По его словам, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год для них выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%.

Алтапресс