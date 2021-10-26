ГОРНЯК22 28.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Стало известно, когда по Алтайскому краю ударит резкое похолодание

Горняк22
3 дня Ago

Резкое похолодание придет в Алтайский край 27 октября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Мокрый снег. Михаил Хаустов

Если во вторник дневные температуры в крае составят +12…+17 градусов, то в среду будет всего +2…+7 градусов, а преимущественно без осадков погода сменится в отдельных районах дождями и мокрым снегом.

При этом вместе с похолоданием в крае ослабнет ветер — если сегодня его скорость составит 8−13 метров в секунду, то 27 октября она снизится до 3−8 метров.

Алтапресс

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