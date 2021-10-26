ГОРНЯК22 26.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Единственный на Алтае сахарный завод задумался о серьезной модернизации

Горняк22
12 часов Ago

Черемновский завод, единственный за Уралом выпускающий сахар, в ближайшие годы планирует максимально возможно автоматизировать свое производство. Это прописано в специальной инвестиционной программе, разработанной на предприятии, сообщает Алтайпищепром.

Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья Анна Зайкова

На сегодняшний день, мощность завода позволяют перерабатывать 6 тыс. тонн свеклы в сутки, при этом начиналось все 60 лет назад с 700 тонн в сутки.

На предприятии разработана долгосрочная инвестиционная программа, в рамках которой каждый год производится замена части оборудования на более современное и эффективное, что позволяет наращивать производственные мощности, повышать производительность, автоматизацию и выход готовой продукции.

В последние 20 лет предприятие самостоятельно выращивает и заготавливает сахарную свеклу, засевая ежегодно около 10 тыс. га пашни.

С 2017 года завод работает по новой технологии приемки свеклы, формируя полевые кагаты на местах ее произрастания. Благодаря этому доставка на завод производится партиями почти круглый год. Этот способ позволяет существенно сократить потери сырья.

Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья 1 Черемновский сахарный завод завершает сезон переработки сырья Анна Зайкова

Что с урожаем

Уборка сахарной свеклы в Алтайском крае близится к своему завершению. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Александр Чеботаев отчитался: урожай корнеплода составит порядка 1,1 млн тонн.

Напомним, что Алтайский край — единственный в Сибири регион, где выращивают сахарную свеклу. В этом году алтайская плантация превысила 23 тыс. га.

Алтапресс

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