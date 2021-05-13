Алтапресс: Мусорный ветер Булыгино. Как выглядят окрестности Лесного пруда в Барнауле, где могут вырасти небоскребы

В Барнауле вновь обсуждают создание искусственного земельного участка на месте бывшего пляжа «Лесной пруд». Планируется, что до 2029 года компания «МДС-Алтай» обустроит самую протяженную набережную (2,2 км), вдоль которой вырастут 29 жилых высоток и социальные объекты. Рендеры красивого комплекса впечатляют. Пока же в этом районе только заросли и лужа вместо водоема. Во что превратился когда-то популярный пляж и что его ждет дальше — в репортаже altapress.ru.

Проект застройки квартала на искусственном участке на пруду Лесном в Барнауле. altayrealt.ru

Звуки запустения

Берег болота, в которое превратился Лесной пруд, встретил нас многоголосым кваканьем и шелестом травы под лапами ящериц. По берегам небольшой лужи сидят несколько рыбаков.

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

Один из них уже сматывает удочку — улова нет. Ловить здесь практически нечего, поэтому перспектива смены места дислокации из-за комплексной застройки их совершенно не пугает. Один из них честно признается, что ему все равно. Выгонят отсюда, найдет другой водоем.

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова. Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова. Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

А когда-то это место пользовалось у горожан большой популярностью. В 1980 году, после строительства дамбы здесь образовался Лесной пруд. По сути, это было водохранилище. Оно эксплуатировалось до конца 90-х.

На протяжении многих лет на его берегах работал городской пляж. В летнее время сюда съезжался практически весь Барнаул. Людей привлекали чистая вода, песчаный пляж и сосновый бор под боком. А еще: фонтанчики с чистой питьевой водой, шезлонги, кабинки для переодевания, торговые павильоны и многое другое.

Пляж превращается… в свалку

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

В 2000 году дамба оказалась никому не нужна. Воду из пруда спустили. Место постепенно пришло в запустение. За 20 лет русло реки сузилось, заросло. Лесной превратился в лужу, а пляж — в редкий и неухоженный лес.

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова. Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова. Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

Более того, здесь образовалась стихийная свалка. Мы это видим невооруженным взглядом. Идем через заросли. То тут, то там виднеются горы мусора: пустые бутылки, полиэтиленовые пакеты, старая мебель, горы сломанных холодильников и т. д.

Справка

Пруд Лесной на реке Барнаулка является собственностью Российской Федерации и внесен в государственный реестр водных объектов.

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

Практически на каждом шагу видим ямы — раньше горожане с удовольствием ходили по песку, сейчас они его вывозят для своих нужд. В ямы регулярно вываливают остатки шпона. Возможно, сюда свозит отходы от производства одно из барнаульских предприятий.

Дела аукционные

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

В 2019 году мэрия Барнаула заговорила о преобразованиях этой части Булыгино. Появился предварительный проект строительства 29 небоскребов, школы, детского сада и т. д. Инициатором выступила компания «МДС-Алтай».

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова. Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова. Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова. Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова. Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова. Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова. Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

После одобрения проекта краевым министерством природы в 2019 году был объявлен аукцион на право преобразовать участок в 46,1 га. Но торги неожиданно отменили. Против будущей застройки выступили жители поселка Кирова. Возник общественный резонанс. Перспектива жить по соседству с большой стройкой людей не обрадовала. Они настаивали на том, что нужно сохранить зеленый уголок в этом районе. Тем временем стихийная свалка продолжила расти.

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

К вопросу вернулись летом 2020-го. Победителем вновь объявленного аукциона (судя по тексту протокола с сайта torgi.gov.ru) стала компания-инициатор — «МДС-Алтай». Она предложила за лот более 1 млн рублей, при первоначальной стоимости в 973 тыс. рублей. В торгах также участвовала фирма «Ритм».

Что должно измениться

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

«МДС-Алтай» подготовила проект разрешения на создание искусственного земельного участка. В нем сказано, что большой надел будет использован для строительства многофункционального жилого комплекса, пешеходной набережной, парковой зоны, школы, спортивных и культурно-развлекательных объектов.

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

Факт

Искусственный земельный участок будет расположен в границах улиц: ул. Вербная, 25, пр-д Ангарский, 67 — 1-б, ул. Краевая, 175-а — 119-а, пр-д Канатный, шоссе Ленточный бор.

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

Срок исполнения договора — 9 лет и 7 месяцев. Компания должна успеть подготовить участок к застройке не позднее декабря 2022 года. А вот возведение большого комплекса нужно закончить к концу 2029-го.

Экспозиция проекта размещена на сайте комитета по строительству, архитектуре и развитию города.

Плюсы и минусы

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

Есть неоспоримые преимущества грядущих преобразований Булыгино. Во-первых, большой и, по сути, заброшенный участок федеральной земли будет использован для квартального строительства, исключив на время необходимость точечной. В условиях нехватки наделов данный район станет «лакомым куском» для крупных девелоперов.

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

Во-вторых, в ходе реализации проекта будет расчищено русло Барнаулки. Возможно, частный сектор, расположенный поблизости перестанет затапливать каждую весну.

И, наконец, здесь станет просто красиво. Если компания-инициатор и застройщики не уйдут от первоначального проекта, то это место может стать новой точкой притяжения для горожан.

Транспортная артерия

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

Отметим, что многие жители поселка Кирова больше не «бунтуют» против будущей застройки. Сейчас их волнует транспортный коллапс, который наверняка возникнет после застройки Булыгино.

Пока альтернативой вечно загруженному Павловскому тракту выступает ул. Кутузова. Но ее возможности не безграничны. Перспектива большого притока населения требует обходных путей, а именно объездного пути.

Лесной пруд и его окрестности, где будет сформирован искусственный участок для строительства квартала небоскребов. Анна Зайкова.

«МДС-Алтай» еще в прошлом году заявила о готовности взяться за строительство новой дороги. Предполагается, что она свяжет шоссе Ленточный бор с ул. Мамонтова. Если к вопросу подключится мэрия и поможет продлить дорогу до центра города, то в Барнауле появится новая транспортная артерия.

Алтапресс