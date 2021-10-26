Алтапресс: Мэрия Барнаула решила подготовить масштабные изменения в генплан на научной основе, но передумала

В Единой информационной системе госзакупок появилась информация о проведении аукциона на определение подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу по вопросу изменений в генеральный план краевой столицы. Стартовая цена контракта — 27,98 млн рублей. Однако спустя четыре дня у закупки изменился статус, отменяющий определение поставщика.

Вид на здание бывшей мебельной фабрики со стороны администрации Барнаула. ИД "Алтапресс".

Лот столичного уровня

Предполагается, что научно-исследовательская работа (НИР) будет проведена по нескольким направлениям: развитие территории городского округа путем внесения изменений в генплан, разработка Правил землепользования и застройки и программа комплексного развития социальной, транспортной и коммунальной инфраструктур Барнаула.

Заказчиком работ выступает комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. Финансировать работы намерены за счет средств городского бюджета.

Цель исследования — внесение изменений в генеральный план Барнаула и разработка Правил землепользования и застройки. А именно — формирование решений, направленных на «обеспечение комплексного социально-экономического и пространственного развития» Барнаула, создание в нем комфортных условий для проживания населения, «улучшения инвестиционного климата и формирования предпринимательской среды посредством выполнения комплекса взаимосвязанных работ по развитию территории».

Цифры

940 кв. км — площадь Барнаула

695 540 человек — численность населения краевой столицы на 1 января 2021 года

Барнаул. Дом под Шпилем. altapress.ru

Квалификация и умение хранить гостайну

К подрядчику выдвигаются довольно серьезные требования. В частности, у него должна быть действующая лицензия ФСБ России «по допуску к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Вдобавок, при оценке того или иного претендента, конкурсная комиссия будет оценивать квалификацию сотрудников, привлекаемых к научно-исследовательской работе. Например, будет учитываться их ученая степень в области технических, географических, экономических, юридических наук и в области архитектуры.

Виды Барнаула.

Что касается исполнения контракта, то работа будет осуществляться в два этапа. Первый — с момента заключения контракта и до 30 ноября 2022 года. Второй — с 1 декабря 2022-го до 1 июня 2023-го.

Учтут ли мнение горожан

Согласно условиям контракта, выполнение работ в комплексе продиктовано необходимостью сформировать единую концепцию развития краевой столицы, а также необходимостью подготовить комплекса градостроительной документации на основе проведенных исследований.

Работа с документами. pixabay.com

За основу будут взяты устав города, изменения в градостроительном законодательстве, в том числе в отношении комплексного развития территорий, а также уже вступившие в законную силу решения судов и надзорных органов, связанные с генпланом и ПЗЗ.

Напомним, в начале августа этого года власти города заявили о завершении общественных обсуждений вопросов по внесению изменений в генеральный план Барнаула. За время их проведения от горожан поступило более 4 тыс. обращений. Каждый из них рассмотрела комиссия по землепользованию и застройке. Итогом стала подготовка сводного заключения.

Львиная доля обращений связана с изменениями функциональных зон многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки на зону ИЖС (индивидуальной жилой застройки).

Острые для многих горожан вопросы рассмотрят при подготовке градостроительной документации в течение 2021−2023.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

В новом генплане также будут отражены направления дальнейшего развития Барнаула, о чем уже несколько лет говорят крупнейшие девелоперы города. Так, в ходе НИР планируется проанализировать обоснованность вовлечения в застройку участки земель сельхозназначения, расположенных в районе пересечения Павловского тракта и ул. Просторной.

Обновление генплана — вопрос времени

Согласно информации на сайте ЕИС прием заявок должен был закончиться 11 ноября этого года. Но спустя четыре дня после публикации извещения о проведении аукциона, был изменен его статус. Пока определение поставщика отменено.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com.

Статья 36 закона 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок») разрешает заказчику отменять определение поставщика, за исключением проведения запроса предложений. Он может это сделать за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, либо за час до окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок

Когда возобновится сбор заявок пока неизвестно.

Напомним, ныне действующий генплан со «скрипом» был принят в 2019 году. Его разрабатывала питерская компания «Гипрогор».

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

Но буквально с первых же дней к нему появилась масса вопросов не только у застройщиков, архитекторов и проектировщиков, но и у простых горожан: красные линии, пересекающие узаконенные объекты недвижимости, установка границ общественных территорий, от которой пострадало множество простых людей и т. д.

Проблем возникло много и они только множились. Поэтому старт преобразования главного градостроительного документа стал одним из наиболее ожидаемых событий уходящего года.

Алтапресс