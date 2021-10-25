ГОРНЯК22 26.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Только одного знака ждет особенный сюрприз. Астрологический прогноз на 25−31 октября

Горняк22
20 часов Ago

Altapress.ru представляет гороскоп на неделю с 25 по 31 октября. О том, что ждет вас на этой неделе, мы узнали у Андрея Асабаева, барнаульского астропсихолога с более чем двадцатилетним стажем.

Подарок. СС0

После непростого полнолуния, у всех знаков Зодиака наступает хорошая полоса. Эта неделя позволит закончить все ссоры, разрешить обиды, тяжбы и конфликты. Так что, сейчас самое время с кем-нибудь помириться.

Овен

Для того, чтобы неделя у Овнов прошла успешно, нужно быть хорошим собеседником и больше разговаривать. Постарайтесь говорить на языке собеседника. Будьте проще и понятнее, и все самые сложные и запутанные ситуации разрешатся сами собой.

Телец

Что бы ни происходило на этой неделе Тельцы будут чувствовать себя невероятно комфортно и спокойно. Этот покой будет передаваться окружающим и у вас все будет происходить само собой, гладко и легко. Вашему спокойствию и умиротворение можно будет только позавидовать.

Близнецы

У Близнецов наступает неделя путешествий или хотя бы планирования путешествий. Постарайтесь где-нибудь побывать, пусть даже в лесу за городом. Вам очень важно сменить обстановку.

Романтика плацкарта.1 Романтика плацкарта. trinixy.ru

Рак

Раки могут рассчитывать на финансовое поступление, которое позволит вам исполнить какое-то желание. Так что садитесь скорее мечтать и планировать! Иначе Вселенная не будет знать, что для вас сделать.

Лев

К Львам на этой неделе может прийти гениальное рационализаторское предложение. Благодаря ему вы не только сможете повысить эффективность работы, но и упрочить свои карьерные позиции.

Дева

Для Дев неделя будет неуютной. Все будут стараться вовлечь их в какое-то общение, вытащить из своей раковины. Подумайте. Может это и хорошо, тем более, что это может дать вам хорошие перспективы.

Весы

Весы на этой неделе могут испытывать всплески агрессии и злости. Старайтесь себя контролировать и, прежде чем что-то сказать, считайте хотя бы до 10. В противном случае конфликты вам гарантированы.

Скорпион

Скорпионы могут рассчитать какой-то подарок или сюрприз от своей второй половинки. Если же этого не происходит, то скорее всего ваш партнер не знает, чем вас удивить и порадовать. Попробуйте сказать ему об этом и будете удивлены результатами.

Десерт. Сладости. Подарок.2 Десерт. Сладости. Подарок. СС0

Стрелец

На Стрельцов может навалиться хандра. Не позвольте этому произойти, иначе рискуете заболеть. Старайтесь больше улыбаться. Смотреть смешные фильмы и читать легкое чтиво. И, уж конечно, не смотреть никаких новостей и лучше вообще не включать телевизор.

Козерог

На суровых и серьезных Козерогов может напасть «милота» и романтичность. Вы будете поражаться самому себе! Вы увидите себя совершенно с другой стороны. Вам даже может это понравится! Позвольте себе такими остаться.

Водолей

Водолеям давно пора начать решать домашние дела. Вам необходимо что-то изменить под крышей своего дома: сделайте ремонт, купите новую мебель или, может быть даже, вообще новый дом. Самое важное, что на этой неделе это будет намного проще, чем обычно.

Рыбы

Для Рыб настало время поискать себя. Поискать себя в чем-то на новом, неизвестном! Попробуйте делать что-то совершенно по-новому. Ваше время наступило, дерзайте!

Вязаные варежки.3 Вязаные варежки. pixabay.com.

Справка

Андрей Асабаев — астропсихолог с более чем двадцатилетним стажем, профессиональный астролог. Основатель первого в регионе центра ведической астрологии. Автор курсов по ведической астрологии и астропсихологии. Тренер духовного и личностного роста.

Алтапресс

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