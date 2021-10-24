ГОРНЯК22 24.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле чиновники полгода не давали инвалидность мужчине, потерявшему ногу

Горняк22
10 часов Ago

Житель Барнаула из-за болезни лишился ноги, но полгода не мог получать должного соцобеспечения: чиновники тянули с установлением группы инвалидности. Сдвинуть дело с мертвой точки помогло только вмешательство уполномоченного по правам человека.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю. yandex.ru/maps

К омбудсмену Борису Ларину обратилась дочь мужчины. Она рассказала, что полгода назад отцу подготовили документы для прохождения медико-социальной экспертизы, но на этом процесс остановился.

Ни лечащий врач, ни сотрудники территориального бюро медико-социальной экспертизы больше не выходили на связь.

«Все это время пожилой мужчина, не имея установленной группы инвалидности, не мог воспользоваться положенными людям с ограниченными возможностями здоровья мерами социальной поддержки», — рассказывает Ларин в своем Instagram.

Он обратился в региональный минздрав и главное бюро МСЭ по Алтайскому краю.

«Только после нашего вмешательства процедура освидетельствования была запущена. В настоящее время пожилому мужчине уже подбирают средства реабилитации», — добавил омбудсмен.

А ранее глава алтайского минздрава Дмитрий Попов пообещал, что все больницы региона в будущем станут удобными для инвалидов.

Алтапресс

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