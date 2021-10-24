Алтапресс: В Барнаульский зоопарк приехала верблюдица Вика

Новый питомец появился в барнаульском зоопарке «Лесная сказка». К верблюду Мартику приехала невеста Вика.

Вика. https://vk.com/zoo_22

«Она пока совсем малышка, ей всего полтора года. Сейчас верблюдица находится на карантине (обязательный этап для всех новых питомцев)», — рассказали в зоопарке.

Барнаульцы восхищаются новой очаровашкой: «Ну наконец-то и на улице Мартика наступил праздник! А то все „твари“ по паре, а верблюдик коротал свои дни в одиночестве».

Алтапресс