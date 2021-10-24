ГОРНЯК22 24.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле определят зону, которую можно сделать еще краше для туристов и не только

Горняк22
10 часов Ago

Барнаул имеет все шансы принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристского кода центра города, который планируется к реализации Ростуризмом. Это уже обсудил мэр Вячеслав Франк и глава краевого управления по туризму Евгений Дешевых.

Нагорный парк. Кластер "Барнаул — горнозаводской город". Анна Зайкова

К конкурсу допускаются города с населением до 2 млн человек. Сначала нужно определить территорию до 100 га, на которой минимум 50% капитальных строений построены до 1960 года.

Также она должна располагать туристскими ресурсами — площадями, набережными, парками, объектами культурного наследия.

Вячеслав Франк поручил профильным комитетам определить границы такой зоны.

Как отметил Дешевых, участие в конкурсе позволит улучшить инфраструктуру и посещаемость знаковых мест краевой столицы, повысит их востребованность как для туристов, так и для всех жителей Барнаула.

В случае одобрения конкурсной заявки полученные деньги можно будет направить на создание малых архитектурных форм, обустройство системы уличной навигации, фотозон и смотровых площадок, общественных санузлов, туристских центров, приведение в порядок вывесок и информационных конструкций на зданиях, формирование комфортной рекреационной среды для людей с ограниченными возможностями.

Алтапресс

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