ГОРНЯК22 24.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Мощный ветер и тепло до +16 градусов. Какая погода будет в Алтайском крае 24 октября

Горняк22
10 часов Ago

Синоптики прогнозируют сильный ветер и довольно теплую погоду в Алтайском крае в воскресенье, 24 октября.

Ветер. Дождь. Погода. СС0

По данным регионального Гидрометцентра, днем в крае будет +11…+16 градусов, местами +6…+11 градусов.

В отдельных районах дожди. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду, местами порывы до 22 метров.

В Барнауле температура воздуха составит +10…+12 градусов. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8−13 метров в секунду, порывы до 18 метров.

Алтапресс

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