Алтапресс: Жарим красиво и со вкусом. Осенний топ-5 оригинальных мангалов для сочных шашлыков

Большая часть ноябрьских выходных обещает быть теплой и солнечной. Ценители отдыха на природе и любители шашлыков смогут полноценно проводить уходящую осень. А чтобы плохо приготовленное мясо не испортило настроение, лучше запастись хорошим мангалом. Мы оценили «остывающий» рынок и выбрали самые интересные варианты. В рейтинг altapress.ru вошли пять недешевых, но красивых и функциональных претендента.

Мангал. Шашлыки. pixabay.com.

5 место. Мангал-чемодан за 3,2 тыс. рублей

Мангал-чемодан за 3,2 тыс. рублей. «Авито».

Разборный мангал — отличный вариант для загородных поездок. Его удобно хранить и перевозить в машине. Мобильная жаровня не займет много места. Есть три варианта размеров: от маленького (длиной 3,3 м и шириной 2,8 м) до большого (5,3 м на 3,3 м).

Мангал изготовлен из стали, толщиной 2 мм. Автор объявления о его продаже отмечает, что такая вещь прослужит владельцу очень долго.

4 место. Мангал «все включено» за 6 тыс. рублей

Мангал с печью для казана за 6 тыс. рублей. «Авито».

Изделие, выставленное на «Авито» может понравиться ценителям азиатской кухни. В нем совмещены мангал и печь для казана. Несмотря на расширенный функционал, выглядит симбиоз довольно компактно. Но прослужит такой мангал долго: толщина стенок изделия — 3 мм, оно окрашено термостойкой краской.

3 место. Эко-мангал за 7,9 тыс. рублей

Вертикальный мангал за 7,9 тыс. рублей. Topijar.ru.

Вертикальные мангалы последнее время приобрели довольно большую популярность. Считается, что такой способ жарки мяса наиболее экологичен: жир не попадает на угли, поэтому в готовом блюде на образуются канцерогены.

Вдобавок такой мангал удобно перевозить — он компактен и легко собирается. Поддоны данной жаровни сделаны из нержавеющей стали.

2 место. Кованый мангал со львом за 11,5 тыс. рублей

Кованый мангал с головой льва, стоимостью в 11,5 тыс. рублей. «Авито».

Данный претендент выглядит основательно. Он может стать не только удобным инструментом для приготовления фирменного шашлыка, но еще и украсит любые посиделки.

Мангал прослужит владельцу дольше любого из одноразовых «собратьев», продающихся в популярных торговых сетях. Минус в том, что кованый мангал сложно перевозить — он тяжелый и требует немало места. Его можно сделать центром зоной барбекю во дворе частного дома или на приусадебном участке.

1 место. Пиратский сундук за 35 тыс. рублей

Мангал в виде пиратского сундука, который продается за 35 тыс. рублей. «Авито».

Возглавляет пятерку лидеров кованый мангал в виде сундука с цепями и якорем.

Перевозить тяжелую жаровню внушительных размеров, конечно, будет не очень удобно. Но мангал может стать оригинальным украшением интерьера частного дома или его территории. Кроме того, это неплохой вариант для подарка.

Что касается характеристик, то толщина металла — 4 мм, стенки усилены по периметру кованым прутком. Две решетки легко перемещаются. Мангал окрашен термостойкой краской с нанесением золотой патины.

«Оптимально подобранная высота жаровни позволит приготовить мясо вкусным и сочным», — отмечает автор объявления.

Алтапресс