Алтапресс: В Барнауле пропала 71-летняя пенсионерка в белой куртке (обновлено)
В Барнауле пропала 71-летняя Ирина Мирошниченко (Богданова). 22 октября она ушла в неизвестном направлении. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» просят помощи в розыске.
Поиски пропавших. "Лиза Алерт" Алтайский край.
Приметы
- рост 160 см,
- телосложение xудощавое,
- глаза голубые,
- волосы русые до плеч, с проседью.
Была одета
- белая куртка,
- синие спортивные штаны,
- черные ботинки,
- белая шапка.
UPD: женщина найдена, жива.