Алтапресс: Платную вакцинацию от коронавируса предложили ввести в Алтайском крае

Темпы вакцинации от коронавируса в Алтайском крае снижаются, а количество ковид-диссидентов растет. На сегодняшний день привито порядка 30% взрослого населения, а этого мало для коллективного иммунитета. Директор клиники «Хелми» Владимир Куликов полагает, что гораздо большего эффекта можно достичь, если ввести вакцины в оборот частных медорганизаций.

Коронавирус. Пандемия. Вакцинация. CC0

«Мы делаем ПЦР-тесты, но вакцины не дают, — сказал врач на экспертном совете ИД „Алтапресс“. — Это не понятно, если учитывать, что мы ставим цель спасти свой народ. Есть политический и экономический интерес в продвижении каких-то вакцин, но на внутреннем рынке это не имеет смысла».

Если вакцины от коронавируса попадут на частный рынок, у населения будет больший выбор. Прививаться наконец, возможно, будут и те, кто не верит в бесплатные отечественные вакцины. Владимир Куликов считает, что при таком положении дел статистика резко поменяется.

Как только вакцина от ковида появилась в свободном доступе, частные медицинские компании пытались приобрести ее, однако ничего не вышло. О таком опыте рассказал директор «Аско-Мед Плюс» Евгений Осипов.

По его словам, компания предложила алтайскому минздраву в партнерстве организовать иммунизацию по примеру Москвы и Санкт-Петербурга. В этих городах государство передало часть вакцин в частные клиники, которые брали с населения только стоимость самой услуги, но не препарата.

«Нас сначала поддержали, мы даже купили специальные холодильники (вакцина должна храниться при температуре -24С), но они так до сих пор и стоят пустые, — рассказывает Евгений Осипов. — Потому что, как выяснилось, не нашлось правовых механизмов передачи государственной вакцины частникам».

Вакцина. Вакцинация. Прививка. unsplash.com

Для «Аско-Мед Плюс» вакцинация от коронавируса вряд ли стала бы бизнесом, скорее благотворительностью.

«У нас есть лояльные клиенты, и мы смогли бы обеспечить охват населения, — говорит Осипов. — Цена услуги была бы небольшой — 400−500 рублей — это, условно говоря, бахилы и расходные материалы».

С 1 октября возможность работать с вакциной появилась у тех компаний, что состоят в системе ОМС. Однако вряд ли предлагаемый заинтересует частный медицинский бизнес. По словам Евгения Осипова, по ОМС компании будут получать за услугу около 47 рублей. Так что в ближайшее время поступления вакцины на коммерческий рынок не предвидится, считает эксперт.

Алтапресс