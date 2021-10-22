ГОРНЯК22 22.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Без майонеза и минералки. Рецепты маринада для идеального шашлыка от барнаульского специалиста

Горняк22
7 часов Ago

Провожаем хорошую погоду с мангалом. Altapress.ru узнал три рецепта маринада для шашлыка из разных видов мяса от Анны Хрусталевой, технолога гриль-бара «ШашлыкоFF».

Шашлыки. "Москва слезам не верит". Вера Алентова. "Москва слезам не верит".

Маринад для свинины

На кило свинины вам потребуется 200 граммов готового маринада.

Готовить его нужно на основе соевого соуса — его нужно 100 мл. Также понадобится 100 граммов дижонской горчицы и ароматный кориандр. Тщательно перемешиваем, добавляем в мясо и маринуем 40−50 минут в холодном месте. Соевый соус отлично размягчает мясные волокна.

Маринад для нежной телятины

Этот маринад готовится на основе оливкового масла и свежего розмарина.

На кило телятины вам потребуется 100−150 мл оливкового масла, несколько щепоток соли и веточка розмарина. Маринуйте мясо около часа.

Шашлык, мангал.1 Шашлык, мангал. CC0

Маринад для баранины

Здесь нужно запастись восточными специями.

Возьмите 70 граммов мелконарезанного репчатого лука, две столовые ложки домашней горчицы, немного чеснока, столовая ложка яблочного уксуса, немного соевого соуса. Приправьте все тимьяном, кинзой и зирой. Мариновать мясо нужно около 1,5 часов.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: В Барнауле почти за 15 млн рублей продается квартира для обеспеченного перфекциониста с видом на закат

Алтапресс: В Барнауле почти за 15 млн рублей продается квартира для обеспеченного перфекциониста с видом на закат

Горняк22
7 часов Ago
Собственники недвижимости в жилом комплексе «Столичный», недавно построенном на ул. 1905 года, 25, продолжают продавать свои квартиры. Очередное объявление появилось на сайте «Авито»....
Алтапресс: Глава Барнаула поручил проработать QR-коды, усилить контроль, принять меры и повысить готовность

Алтапресс: Глава Барнаула поручил проработать QR-коды, усилить контроль, принять меры и повысить готовность

Горняк22
7 часов Ago
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание оперштаба, на котором обсудили распространение коронавируса и меры реагирования, сообщает мэрия города. Вячеслав Франк. barnaul.org Напомним,...
Алтапресс: Предприниматель требует банкротства экс-директора «Барнаулкапстроя», осужденного за взятки

Алтапресс: Предприниматель требует банкротства экс-директора «Барнаулкапстроя», осужденного за взятки

Горняк22
7 часов Ago
В Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление с требованием признать банкротом Александра Канакова — бывшего гендиректора компании «Барнаулкапстрой», осужденного за коррупционные преступления и отбывающего наказание...
Алтапресс: Банкротство «Холидея». Какое имущество ритейлера распродают в Барнауле и кто сорвался с крючка несостоятельного партнера

Алтапресс: Банкротство «Холидея». Какое имущество ритейлера распродают в Барнауле и кто сорвался с крючка несостоятельного партнера

Горняк22
7 часов Ago
На торги выставили здание бывшего супермаркета «Холди» и участок земли под ним, расположенные на ул. Малахова, 126-а, принадлежавший когда-то крупному сибирскому ретейлеру «Холидей»....
Алтапресс: Октябрьская жара в Алтайском крае достигла пика. Дальше будет холоднее

Алтапресс: Октябрьская жара в Алтайском крае достигла пика. Дальше будет холоднее

Горняк22
1 день Ago
Температура до +20 градусов ожидается в Алтайском крае в четверг, 21 октября. Это — пик наступившего в регионе потепления, а затем столбики термометров начнут опускаться. Золотая...

Читать по теме:

ВТОПЕ: