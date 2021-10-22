Алтапресс: Без майонеза и минералки. Рецепты маринада для идеального шашлыка от барнаульского специалиста

Провожаем хорошую погоду с мангалом. Altapress.ru узнал три рецепта маринада для шашлыка из разных видов мяса от Анны Хрусталевой, технолога гриль-бара «ШашлыкоFF».

Шашлыки. "Москва слезам не верит". Вера Алентова. "Москва слезам не верит".

Маринад для свинины

На кило свинины вам потребуется 200 граммов готового маринада.

Готовить его нужно на основе соевого соуса — его нужно 100 мл. Также понадобится 100 граммов дижонской горчицы и ароматный кориандр. Тщательно перемешиваем, добавляем в мясо и маринуем 40−50 минут в холодном месте. Соевый соус отлично размягчает мясные волокна.

Маринад для нежной телятины

Этот маринад готовится на основе оливкового масла и свежего розмарина.

На кило телятины вам потребуется 100−150 мл оливкового масла, несколько щепоток соли и веточка розмарина. Маринуйте мясо около часа.

Шашлык, мангал. CC0

Маринад для баранины

Здесь нужно запастись восточными специями.

Возьмите 70 граммов мелконарезанного репчатого лука, две столовые ложки домашней горчицы, немного чеснока, столовая ложка яблочного уксуса, немного соевого соуса. Приправьте все тимьяном, кинзой и зирой. Мариновать мясо нужно около 1,5 часов.

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