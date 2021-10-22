Алтапресс: Предприниматель требует банкротства экс-директора «Барнаулкапстроя», осужденного за взятки

В Арбитражный суд Алтайского края поступило заявление с требованием признать банкротом Александра Канакова — бывшего гендиректора компании «Барнаулкапстрой», осужденного за коррупционные преступления и отбывающего наказание в колонии строгого режима. Из материалов суда следует, что Канаков, еще будучи директором компании-застройщика, был поручителем у собственной фирмы, торговавшей одеждой.

Александр Канаков, директор компании "Барнаулкапстрой". Круглый стол "Город в городе". Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Задолжал миллионы как поручитель

Заявление в суд подал предприниматель Евгений Корнеев. Согласно материалам, опубликованным в картотеке арбитража, Александр Канаков задолжал ему 8,8 млн рублей. Долг Канакова перед предпринимателем подтвержден решением Центрального райсуда, указано в материалах арбитража.

Но лично Канаков не брал взаймы у Корнеева. В декабре 2019 года он, будучи еще гендиректором «Барнаулкапстроя», выступил поручителем у фирмы «Розница 2». По данным ЕГРЮЛ, Канаков и сегодня собственник 100% долей фирмы.

Поручителем он стал вот при каких обстоятельствах.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

Помешала не пандемия

Фирма «Розница 2», которая, по данным ЕГРЮЛ, специализируется на торговле одеждой, в декабре 2019 года купила товар у Алексея Кошелева на 12 млн рублей. Оплатить его она намеревалась частями. Но перечислила продавцу лишь 250 тыс. рублей, а уже в феврале 2020 года прекратила оплату.

Надо сказать, что Канаков, руководивший «Барнаулкапстроем» с апреля 2019 года по март 2020-го, был арестован как раз в феврале. Но в райсуде директор фирмы утверждала: причиной стала пандемия коронавируса, с чем, впрочем, не согласился судья. Он констатировал, что платежи прекратились еще до ее наступления.

В дальнейшем же поставщик товаров уступил долг Корнееву, а тот в Центральном райсуде Барнаула доказал: его должны уплатить поручитель (Александр Канаков) и директор. При этом сумма долга обоих лиц перед Корнеевым составила 8,5 млн рублей плюс госпошлина.

Бизнес закрылся. Altapress.ru

Заявление пока отложено

Заявление Евгения Корнеева о признании Канакова банкротом, принято арбитражом 8 октября, но оставлено без движения: заявитель не представил суду доказательств, что направил Канакову поданное в суд заявление и прочие документы. Следующее заседание назначено на 3 ноября.

Канаков, напомним, был признан виновным в получении взятки должностным лицом (лично, в виде денег) в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в ноябре 2020 года. Он получил реальный срок 4 года строгого режима и штраф.

Добавим, что в арбитраж также поступило заявление о признании банкротом фирмы «Розница 2», судебное заседание по проверке его обоснованности назначено на 9 ноября.

Кошелек. СС0

Исцеляющее банкротство

Возможность банкротства граждан введена в России с 1 октября 2015 года. С того времени банкротами были признаны десятки алтайских бизнесменов.

Среди них, например, основатель турбазы «Царская охота» Валерий Копытский, инициатор возделывания в Алтайском крае французского винограда Владимир Вагнер, бывший директор барнаульской строительной компании «Альфа-Инвест» Игорь Алферов, Андрей Катунин, учредитель агроснабженческих фирм, входивших в ГК «Агромаркет», и многие другие.

Многим обанкротившимся бизнесменам уже списаны все их долги, а имущество, выявленное в ходе банкротства, нашло новых покупателей.

Алтапресс