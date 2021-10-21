ГОРНЯК22 21.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Октябрьская жара в Алтайском крае достигла пика. Дальше будет холоднее

Горняк22
15 часов Ago

Температура до +20 градусов ожидается в Алтайском крае в четверг, 21 октября. Это — пик наступившего в регионе потепления, а затем столбики термометров начнут опускаться.

Золотая осень в Барнауле. Анна Зайкова.

По данным алтайского Гидрометцентра, сегодня днем в регионе будет +10…+15 градусов. Местами по югу ожидается до +20 градусов.

При этом будет преимущественно без осадков. Ветер южный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Температура воздуха в краевой столице составит +13…+15 градусов. Ветер южный, 3−8 метров в секунду.

Напомним, что в конце текущей недели в регионе ожидается похолодание. Местами возможны дожди.

Алтапресс

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