ГОРНЯК22 21.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В Алтайском крае введут QR-коды из-за ковида. Власти вскоре определят перечень мест и меры воздействия

Горняк22
15 часов Ago

В Алтайском крае на заседании антикоронавирусного оперштаба обсудили готовность введения специальных QR-кодов, сообщает правительство региона.

QR-код. Коронавирус. ССО.

Напомним, накануне на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Кроме того, на мероприятии обсудили введение новых мер по борьбе с инфекцией. В частности, вице-премьер Татьяна Голикова призвала расширять применение QR-кодов в регионах.

Такие коды должны подтверждать факт вакцинации или перенесенной болезни — для посещения общественных мест.

По итогам совещания Путин выдвинул ряд требований к региональным властям по сдерживанию распространения ковида. После чего правительство Алтайского края подтвердило готовность к введению новой меры.

Коронавирус.1 Коронавирус. unsplash.com

«В связи с ростом числа заболевших власти Алтайского края планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей. В ближайшее время будет определен перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным. Будут также приняты решения, обеспечивающие исполнение данной меры», — заявили в правительстве региона.

Голикова также потребовала ужесточить противоэпидемические меры на всех видах транспорта и ограничить проведение мероприятий и работу общепита в ночное время — с 23:00 до 06:00.

Кроме того, вице-премьер попросила россиян воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не усугублять эпидемиологическую ситуацию. Однако об ограничениях в этой сфере она не упомянула.

В правительстве Алтайского края также не упомянули меры по ограничению туризма в регионе и усилению контроля общепита и общественного транспорта.

Ранее сообщали, что алтайский бизнес отчаянно призывает принять меры, чтобы избежать локдауна.

Алтапресс

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