Алтапресс: Проезд открыт: как в Барнауле запустили движение по старому мосту через Обь и кто первым из жителей испытал переправу

Коммунальный мост через Обь открыли на месяц раньше запланированного срока — 20 октября. Он был закрыт для движения с января 2020-го. Барнаульские автомобилисты смогли проехать по нему вечером этого же дня. О том, как проходила реконструкция, сколько прослужит отремонтированная переправа и кому не терпелось ее испытать — в репортаже altapress.ru.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

«Старый» как новый

Сегодня коммунальный мост через Обь не узнать. Ровное асфальтовое покрытие, свежая разметка, освещение, металлические отбойники и удобные тротуары для пешеходов. Еще два года назад об этом можно было только мечтать.

Автомобильная часть моста была передана на баланс Упрдор «Алтай» в 2018 году. Предпроектные исследования показали, что несущие конструкции переправы в предаварийном и аварийном состоянии: деформированы и частично разрушены покрытие и плиты дороги, пострадали опоры. К тому времени пешеходная зона уже была закрыта из-за разрушения тротуара.

При поддержке Росавтодора мост включили в программу дорожного строительства. На знаковый для Барнаула объект из федерального бюджета выделили более 1 млрд рублей.

На эти деньги старый мост фактически возвели заново. Главный инженер проекта Евгений Савин поясняет: нетронутыми остались только опоры.

Однако, вопреки ожиданиям автолюбителей, проезжая часть так и осталась двухполосной.

Расширить ее до четырехполосной не позволили габариты моста, ведь они остались неизменными.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

Справка

Проектом занимались эксперты компании «Проектавтомост». Несмотря на многочисленные изменения в документацию из-за регулярного выявления все новых дефектов, на подготовку ушло меньше года. В 2019-м проект был завершен. Для выполнения строительно-монтажных работ определили подрядчика — «Барнаульское ДСУ-4».

Облегченная версия тяжелого «долгожителя»

Сейчас строители неспеша курсируют по реконструированному мосту, периодически попадая в кадр объективов фото и видеокамер корреспондентов местных СМИ. Журналисты первыми из простых барнаульцев прошлись по новому дорожному покрытию.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

А ведь еще год назад здесь кипела работа. Мост практически полностью разобрали и заново собрали с использованием новейших технологий. Строители заменили практически все конструктивные элементы, в том числе балки и железобетонные плиты. Вместо последних установили 377 ортотропных плит. Все это укладывали с помощью передвижной кран-балки, закрепленной на верхней части фермы моста.

Об этом присутствующим рассказывает начальник Упрдор «Алтай» Анатолий Волков. По его словам, современные стройматериалы значительно снизили нагрузку на несущие конструкции объекта и продлит срок службы сооружения.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

«Кроме того мы закончили ремонт участка дороги, протяженностью более 11 км, идущей со стороны Новоалтайска к Старому мосту, и установили освещение вдоль этой проезжей части на промежутке в 9 км», — подчеркивает Волков.

На церемонии открытия моста присутствует губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он интересуется у Волкова: какой срок службы одного из ключевых объектов Барнаула гарантирует компания. Начальник Упрдор «Алтай» отвечает: мост не потребует капительного ремонта минимум 12 лет.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

«С учетом интенсивности движения — 20 тыс. автомобилей в сутки — наступает так называемый межремонтный срок по слоям износа. Как правило, это происходит один раз в четыре года. Что касается несущих конструкций, то они очень надежные. Все мероприятия были выполнены в соответствии с нормативом, поэтому объект будет служить долго», — подчеркивает Волков.

Мост открыт

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

Как правило, на торжественных церемониях перерезают красную ленту. «Дорожники» же ушли от традиционного клише. У въезда на мост они установили большой знак «кирпич». Глава региона и руководитель Упрдор «Алтай» отправляются к нему, чтобы перевернуть и заменить на белую стрелку «Проезд открыт». Вместе с ним они перевернули еще одну страницу истории старого моста.

«Дальше жизнь войдет в привычное русло. Год за годом увеличивается объем финансирования на то, чтобы все дорожное хозяйство края постепенно приходило к нормативному состоянию. Говоря про коммунальный мост, хотелось бы выразить признательность всем, кто занимался восстановлением этого важнейшего транспортного сооружения. Темпы усовершенствования дорожной системы региона растут: только в этом году более 5 миллиардов рублей вложено в дороги края, которые находятся в федеральной собственности», — отмечает Томенко во время торжественной церемонии.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

Первыми по обновленному старому мосту проехали водители дорожной техники.

«Уверен, барнаульцам, да и гостям города, после открытия этого объекта будет гораздо комфортнее. Поэтому хочу выразить слова благодарности от лица всех горожан в адрес тех, благодаря кому стал возможен сегодняшний праздник», — подчеркивает мэр города Вячеслав Франк.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова. В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

Сразу после открытия, на мост пришли первые пешеходы: дети на самокатах и две женщины преклонного возраста.

Вечером того же дня сюда наконец-то пускают барнаульцев. А уже сегодня по привычному маршруту начали курсировать 68 автобусов 16 маршрутов. А вот большегрузом на старый мост по-прежнему нельзя. На въезде их будет встречать уже знакомая ограничительная рамка.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

За кулисами

В заключение отметим, что старый мост был передан с муниципального (администрации Барнаула) на федеральный баланс в судебном порядке после того, как судьбой объекта заинтересовалась городская прокуратура.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

«В 2018 году решением Центрального районного суда Барнаула удовлетворен иск прокурора о возложении на Федеральное казенное учреждение Упрдор „Алтай“ обязанности выполнить ремонтные работы с целью восстановления эксплуатационных характеристик коммунального моста через р. Обь», — отмечает пресс-служба ведомства.

В Барнауле после долгой реконструкции открыли Старый мост. Анна Зайкова.

До этого на протяжении многих лет мост разрушался. Дошло до того, что в мае 2013 года обрушилась часть плиты сооружения. Специалисты забили тревогу — мост требует ремонта, но мэрия тогда не нашла денег на проведение работ. Мост начал угрожать жизни и здоровью людей.

Хронология событий

1915 год — построена железнодорожная переправа , которой изначально и был старый мост

которой изначально и был старый мост 1959 год — на мосту организовали автомобильное сообщение

2018 год — старый мост с баланса администрации Барнаула передали Российской Федерации и закреплена на праве оперативного управления за подведомственным Росавтодором в Упрдор «Алтай». Железнодорожная часть моста остается в собственности РЖД

2019 год — был разработан проект реконструкции сооружения

5 января 2020 года — завершение подготовительных этапов , начало строительно-монтажных работ

начало строительно-монтажных работ 20 ноября 2021 года — окончание работ , согласно графику

Алтапресс