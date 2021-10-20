ГОРНЯК22 20.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Алтайский офтальмолог назвал единственное упражнение, которое помогает сохранить остроту зрения

Горняк22
5 часов Ago

Среди огромного количества упражнений для сохранения зрения, есть только одно, которое реально поможет держать глаза в тонусе, рассказал заместитель главврача Алтайской краевой офтальмологической больницы Александр Макогон.

Девушка. Глаза. СС0

«У авторов, предлагающих те или иные методики, все хорошо, и упражнения действительно помогают, но я бы посомневался», — сказал врач.

Например, частые мигания или движения глаз вправо-влево, вверх-вниз, круговые движения или сведение к носу. Эти упражнения направлены на внешние мышцы глаза. Однако по-настоящему тренировать следует внутреннюю — цилиарую — мышцу. Она окольцовывает хрусталик человеческого глаза. При ее напряжении хрусталик глаза меняет свою кривизну.

Цилиарная мышца отвечает за аккомодацию — приспособление органа к изменению внешних условий, а проще говоря, за то, чтобы человек одинаково хорошо видел на разных расстояниях. Тренировать цилиарную мышцу можно, попеременно разглядывая далекие и близкие предметы на уровне глаз.

«При близорукости тренировать внешние мышцы, на мой взгляд, бессмысленно, — сказал Александр Макогон. — Но, тем не менее, эти упражнения помогают снять усталость глаз, поскольку при движении улучшается кровообращение».

Как видят люди с особенностями зрения.1 Как видят люди с особенностями зрения. Altapress.ru.

Врач рассказал, что при длительной работе за компьютером главное соблюдать режим зрительных нагрузок. Когда человек долгое время вынужден смотреть на объекты на одном и том же расстоянии, внутренние мышцы глаза «замирают» — сокращаются и не двигаются.

«Это все равно, как если бы вы полчаса находились в позе полусидя, — сравнил Макогон. — Вы устанете. Надо или встать до конца или сесть. Через 30−40 минут работы за компьютером, подойдите к окну и поработайте цилиарной мышцей. Посмотрите около 10 секунд вдаль на деревья, на соседнее здание, затем на близкий предмет, например на ручку оконной рамы. Это нужно, чтобы мышца несколько раз сократилась и расслабилась».

Алтапресс

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