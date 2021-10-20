Алтапресс: Схожу на семинарчик. Барнаульский нейропсихолог объяснила, почему популярны быстрые обучающие курсы и к чему это приведет

Растущее год от года количество информации выявило любопытный тренд. С одной стороны есть мегадоступность сведений и готовность одних зарабатывать на обучении других, с другой стороны, человек все больше утрачивает способность перерабатывать сложную информацию, склонен к упрощениям и предпочитает сёрфинг по поверхностям. Нейропсихолог Лариса Головина подробно объясняет, как это происходит и почему большинство краткосрочных курсов и семинаров ничему не учат.

Лекция. Обучение. СС0

Дайте нам готовые скрипты

— На мой взгляд , хватать вершки больше склонны подростки. Но есть же и серьезные люди с хорошим образованием. Их тоже захлестнула волна быстрого получения информации?

— Я с этим столкнулась, когда сама проводила семинары для специалистов по отдельным аспектам детской нейропсихологии. Это были педагоги и психологи. И они мне потом давали очень растерянную обратную связь. Говорили о том, что уже настроились на то, что сейчас придут и быстро все поймут, а оказалось, что тема гораздо глубже и нужны хорошие базовые знания.

Когда я однажды начала говорить, как устроена речь, и что неплохо было бы разобраться с некоторыми механизмами, мне сказали: «Это так сложно». Подождите, то есть вам сложно разбираться с тем, как процесс устроен, но если он поломан, вы готовы его чинить? Как?

Мы все пользователи. Да, я нажимаю на клавиатуру и получаю результат в мониторе, но я не смогу воспроизвести компьютер, и я не смогу починить его, если он сломается, потому что я не знаю его устройства.

Но люди идут на курсы за конкретным инструментом, который поможет им решить проблемы — «дайте нам готовые скрипты». Популярны стали какие-то марафоны для родителей или рассылки дидактических материалов типа «занимайся со своим малышом так, и будет счастье». Среди специалистов востребованы готовые конспекты занятий. А погружаться в процесс всем трудно.

Обучение. СС0

И все больше распространяется ложное представление о том, что вещи, которые требуют понимания, глубины, ответственности, можно освоить, просто сходив на семинарчик. Вот куплю какие-то курсики онлайн, послушаю-послушаю да и стану специалистом в какой-нибудь области.

— Может быть , люди просто страдают от избытка информации , им хочется все быстро и сразу.

— Сейчас любят говорить, что в современном мире слишком много информации, поэтому человек с ней не справляется, и это усложняет жизнь. У меня всегда это положение вызывало внутренний спор. Вот не могу с этим полностью согласиться.

Понимаете, информация — это не радиация. Радиация действует на тебя вне зависимости от тебя и действительно отравляет. В отношении же информации тебе приходится проявлять некоторую активность, ее надо как-то воспринимать и перерабатывать. Даже если ее будет слишком много, грубо говоря, ты не сможешь проглотить больше, чем помещается в рот.

Поэтому я не думаю, что человек имеет проблемы с количеством информации, он ее принимает по своей воле. Проблема кроется как раз в том, что человек утрачивает навыки обработки этой информации, соответствующие психические процессы протекают все хуже.

Лариса Головина, нейропсихолог. Анна Зайкова.

Слишком быстрый

— Какие это процессы?

— Мы воспринимаем мир двумя способами. Первый — сукцессивное восприятие, то есть развернутое во времени и последовательное. Без первого звена мы не поймем второго, а без второго — третьего. На этом построено, собственно, школьное обучение — урок за уроком. То же касается речи человека: пока предложение не закончено, мысль может быть не понятна собеседнику, не говоря уже о том, если это целая лекция.

Второй способ восприятия — симультанный, то есть, комплексный и одномоментный. Например, я смотрю на ваше лицо и сразу понимаю, что оно выражает. Мне не надо последовательно рассматривать глаза, нос, губы. Или я вхожу в помещение с людьми и сразу понимаю социальный расклад. Это важно.

Долгое время образ жизни человека был таков, что преобладал сукцессивный способ. Человек не мог узнать что-то новое, пока ему кто-то не расскажет или он не прочитает это в книге. С появлением и распространением картинок, фотографий, видеоряда, мы склонились к симультанному способу, потому что кадр — это нечто сразу целостное, и воспринимается именно так.

Саморазвитие, личностный рост. СС0.

— Нам нужны оба этих способа? Нельзя выбрать один?

— Когда человек сталкивается с новой информацией, нейроны начинают связываться между собой, образуя сети. Необходимость из раза в раз задействовать последовательную стратегию переработки информации вынуждает нейроны собираться в определенный ансамбль, «команду». Такая их группировка становиться базой для привычки размышлять и воспринимать информацию именно таким, а не другим способом.

Если ребенок в своем развитии задействует обе стратегии (то есть получает разнообразную стимуляцию: и книжки читает, и картинки рассматривает, и природу созерцает), то когда он снова встретится с подобной информацией, у него будет возможность использовать тот способ восприятия, который наиболее адекватен стоящей перед ним задаче.

Но есть люди, мозг которых стимулировался однообразно, теми же мультиками, например. Система, отвечающая за реализацию сукцессивной стратегии, мало тренирована, нейронные связи в ней «хлипкие», не прочные. Если у таких людей возникает необходимость прочитать объемный документ или книгу, эти связи быстро истощаются, плохо усваивают информацию.

Эти ребята могут и книгу порвать со злости. Или скажут: «Ну, это не мое». Таких людей становится все больше, а спрос рождает предложение. И вот мы имеем TikTok и Reels.

Человек все больше утрачивает способность последовательно перерабатывать информацию и строить глубокие связи смыслов, поэтому начинает сёрферить по верхушкам. Рынок тут же отзывается: как раз предлагает все больше коротких курсов и семинаров, обещая потрясающий эффект.

Мозг. Открытые источники в Интернете

Проще , еще проще

— А он есть , этот эффект?

— Часто у таких тренеров бывает слоган типа «никакой воды, только практика». В этом и загвоздка. Если мы убираем «теоретическую воду», то отсекаем часть смысла — упрощаем то, что хотели донести. Получив такие упрощенные знания, человек, возможно, дальше пойдет и сам кого-то обучать, а тот в свою очередь все упростит еще больше. Первоначальный смысл при этом может быть вообще утрачен.

У нас в итоге и картина мира становится редуцированной. Кроме того, она еще и затачивается под ряд невротических идей: например, всеобщей техничности. Это уверенность, что ко всему можно применить заранее прописанные правила и алгоритмы.

И само мышление тоже упрощается. Вернемся к нейронным связям. Если нет процесса узнавания и размышления, то никто ни с кем не связывается. Мы узнали, что такое мяч, и ладно. Зачем нам знать, что такое синхрофазотрон, да еще пытаться понять, как он может быть связан с мячом. Ведь мышление — это, прежде всего, отражение связей и отношений между предметами.

Можно наращивать словарь в профессиональной сфере, но зачем. Я разобрался с тремя понятиями, и хватит. Поэтому семь несчастных нейронов кое-как связались, а еще 20 тыс. умерли за ненадобностью. Мозг не будет содержать «свободные» нейроны, это пустая трата ресурсов.

Обучение. СС0

Научим всех!

— На семинарах вообще нельзя ничему научиться или есть сферы , где можно за недельку приобрести полноценные знания?

— Есть процессы и навыки, на овладение которыми много времени не нужно. Вопрос в том, в какой ты готовности: ты можешь что-то уже уметь, а можешь ничего не знать вообще.

Например, ты уже долго работаешь маркетологом в сфере продаж всего, чего угодно, но вдруг тебя приглашают на рыбный завод. Конечно, нужно время, чтобы узнать особенности такой работы, но тебе не нужно с нуля погружаться в теорию маркетинга. Или ты был индивидуальным предпринимателем, и вот у тебя штат расширился до 10 человек, возникли трудности, как этим коллективом управлять.

В этом случае, конечно, помогут краткосрочные курсы. Это прокачка уже готовых знаний в какой-то области, а не приобретение принципиально новых. Но дело в том, что реклама таких семинаров подается на всю аудиторию, а не только на тех, у кого есть база. Если бы в рекламе говорилось: мы обучаем только людей, которые владеют вот такими-то навыками. Но нет. Нам говорят: приходите, это просто, мы научим всех! Нет, не научите.

Обучение СС0

Иллюзия «Матрицы»

— Запрос на «быстрые знания» по-вашему будет расти?

— Современная среда такова, что симультанный способ обработки информации все больше преобладает над сукцессивным, и этот процесс не остановить. Если вы сейчас предложите ребенку книжку или мультики, совершенно понятно, что он выберет мультики. В дальнейшем он выберет игру на компьютере, а не с друзьями, где надо вникать в суть и строить отношения шаг за шагом.

И понятно, что ему будет комфортнее и проще окончить краткосрочные курсы, чем пять-шесть лет в университете сидеть. И охотнее он будет общаться с людьми, которые виртуозно пользуются смайликами, а не с теми, кто может строить серьезные сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.

Матрица. CC0

— К чему надо готовиться , если я хочу получить серьезные знания с нуля?

— Чудес не бывает. Поэтому надо тренировать наращивание смыслов и последовательную стратегию восприятия. Нужно быть готовым возвращаться к пройденной информации, переосмыслять ее. Придется подходить к теме с разных сторон, через разные дисциплины.

Новые нейронные связи не формируются по щелчку пальцев. На это нужно время. Помните, в фильме «Матрица» есть такая сцена, где Тринити просит оператора загрузить ей программу управления вертолетом. И вот она чуть-чуть поморгала глазами, и уже умеет пилотировать. Это невозможно в принципе и никогда не будет возможно, во всяком случае, с живыми людьми, поскольку наша психика организована иначе.

Даже процесс движения ручкой управления требует включения нескольких функциональных систем. Нужно понимать, как движение руки отразиться на «поведении» ручки и всего вертолета, контролировать все глазами, знать, что такое пространство (это вообще неведомая зверушка, оно, возможно, существует только в нашем мозгу), а еще и делать некое предвосхищение дальнейшего полета, чтобы не врезаться в стену.

Для этого нужно сращение огромного количества нейронов. И для того, чтобы полететь правильно, эту ситуацию нужно прожить несколько раз, закрепив эти связи.

Есть навыки, которые нельзя приобрести умозрительно. Например, если вы хотите научиться массажу, то вам нужно все время трогать человеческое тело и получать мышечный ответ. Этому никак невозможно научиться онлайн, кинестетическую информацию не заменить вербальной. Нельзя рассказать, как выглядит светлофисташковый цвет человеку, который никогда не видел зеленого.

В общем, можно уверенно обещать клиентам: вы это освоите. Но это большая иллюзия.

Алтапресс