Алтапресс: Туда и обратно. Барнаульские девушки рассказали, как живут с расстройством пищевого поведения

Расстройством пищевого поведения — РПП — страдают даже принцессы, например, Диана. Неконтролируемое поглощение пищи, вызывание рвоты и время, проведенное в одиночестве и слезах над унитазом — что может быть хуже? Altapress.ru собрал истории барнаульских девушек, которые страдают разными формами расстройства пищевого поведения. С помощью психолога мы выяснили, можно ли помочь людям с РПП.

Лишний вес. CCO

Навязанный идеал

Страдают расстройствами питания чаще женщины, чем мужчины. Среди них много селебрити: Деми Мур, Анджелина Джоли. Непринятие собственного тела, заедание проблем, недоедание, вызов рвоты, игнорирование чувства голода нарочно, стресс и ожидание одобрения со стороны — серьезная проблема современной гигиены питания и среди обычных людей.

Популярные паблики а-ля «40 кг» во «Вконтакте» кишат утверждениями: полный человек — некрасив, тощий — тоже, а 40 кг всегда будут смотреться хорошо, правильно, а главное — эстетично. Даже в предобморочном состоянии. «Интервальное голодание», «Пей водичку!». «Полный отказ от еды и воды после 18», «Как правильно делать чистку». Публикации на эти темы в теории (да и по существу) не подходят никому. Они стопроцентно вредят человеку.

Арина Абушенко,

психолог , гештальт-терапевт:

Все мы находимся в социуме, под влиянием «рекламного мира», который говорит о том, что ты всегда недостаточно хорош. В детстве человека могли высмеивать, стыдить за его вес — в школе, в семье.

Те, кто нелестно высказывается о теле другого человека, не всегда знают, например, о заболеваниях жертвы.

Еда. Продукты ССО

«На „такую“ фигуру и платья не подберешь!»

История Ольги Кузнецовой (фамилия изменена. — Прим. ред.). уже привычна. В младшей школе начались конфликты с детьми — девочку дразнили из-за внешнего вида — из-за «тучности».

Ольга,

страдающая РПП:

Мне неслабо доставалось в школе. Я была больше своих сверстников, выглядела старше. И поэтому в 12 лет я попробовала первую диету. А потом началась череда диет и срывов. Но тогда я не знала, что это ненормально.

Еще сложнее девушке стало после слов родного человека. У Ольги были проблемы с подбором размера одежды, и мама часто говорила: «На „такую“ фигуру и платья не подберешь».

Еда. Фастфуд. pixabay.com.

Ольга,

страдающая РПП:

Было очень тяжело возвращаться из школы, где каждый указывал на твою полноту, в дом, где самый родной человек говорил о том же. Мне казалось, что все вокруг смотрят на меня и думают: «жирная». Тогда меня это сломало. Мама много критиковала. Почти все время спрашивала: «Когда худеть? Когда худеть?». И расстраивала меня этим вопросом.

«Ну вы же сами хотели , чтоб я была худая , вот я и худею!»

Ольга подсела на монодиеты — снижение веса при употреблении только одного вида продукта в день. Обычно это были фрукты или овощи. Но вот любимым днем Ольги был день шоколада. За 24 часа можно съесть только одну плитку. Как раз именно в эти дни вес уходил достаточно быстро. Затем девушка начала считать калории.

Ольга,

страдающая РПП:

Я очень удивилась, когда узнала, что в день «ем» 1500−1700 ккал. Тогда это показалось огромной цифрой! И я резко сократила потребление до 600 ккал в день. Вес начал стремительно падать. Вокруг говорили, что я стала выглядеть лучше. Ко мне худой стали относиться лучше, чем ко мне толстой.

Типы фигур. архив «Я Покупаю. Барнаул»

Вес продолжал уходить, а стремление худеть у Ольги росло. Тогда она начала отказываться от еды вовсе. Пила только воду, чай и кофе и изредка позволяла себе яблоки. Девушка становилась все худее, но сама этого не замечала. Как рассказала Ольга, в отражении она видела всю ту же толстую девочку, над которой насмехаются. А за любую провинность и слабость (вроде съеденного лишнего куска) девушка наносила себе порезы.

Ольга,

страдающая РПП:

Организм ослаб. Я начала падать в обмороки. Сердцебиение замедлилось, давление низкое. Выпадали волосы, тряслись руки. Вспоминаю сейчас это состояние и понимаю, что было ужасно.

Наконец, родственники заметили, что Ольга ничего не ест, а ей самой хотелось кричать: «Ну вы же сами хотели, чтоб я была худая, вот и худею!» Но девушка этого не произносила, а лишь смотрела на родных голодными глазами. Тогда Ольгу уговорили есть, и она, наконец, согласилась — но на своих «условиях». После приема пищи девушка избавлялась от того, что съела. Очищение/чистка — именно так у людей с расстройствами пищевого поведения называется избавление от пищи сразу после ее поглощения: рвота, иногда принятие мочегонных и слабительных препаратов.

Контроль за весом, похудение. СС0

Ольга,

страдающая РПП:

Я ела, а потом блевала.

«Вся эта болезнь осталась шрамами на моем теле…»

Лучше стало в университете — новые друзья убедили нашу героиню обратиться к психотерапевту. Со специалистом девушка прорабатывает свои проблемы до сих пор. Ольга не скрывает: сначала лечение далось ей тяжело. С одной стороны девушке хотелось выздороветь, а с другой — сохранить выстраданное годами тело. Несмотря на процесс медленного восстановления психики, Ольга все равно иногда «очищается» и хочет вернуться в то «плохое» состояние.

Ольга,

страдающая РПП:

Когда переем, я все так же избавляюсь от еды. Постоянно сижу на диетах и считаю калории. Самые большие проблемы, которые остались — низкая самооценка и убитый метаболизм. Болезнь осталась шрамами на моем теле.

Женщина в одиночестве. открытые источники (CC0)

Сеансы психотерапии помогли Ольге не особо.

Арина Абушенко,

психолог , гештальт-терапевт:

Расстройство пищевого поведения иногда связано с потребностью человека чувствовать себя любимым и принятым. Но в это же время человек уверен, что он не достоин настоящей любви и принятия. Крик о помощи, освобождении, прощении, поддержке он подает миру не голосом, а телом и поведением.

Нарушенный обмен веществ

Предпосылки недуга Миланы Яниной появились еще в детском возрасте. Тогда маленькая Милана переболела энцефало-менингококковой инфекцией, и лечение сбило девочке обмен веществ.

Ребенок сильно набрал вес, а затем подвергся буллингу со стороны одноклассников. Милана приходила домой и плакала. А иногда закрывалась в комнате и молила Луну, чтобы похудеть.

«Три кусочка шоколада в день — мой завтрак , обед и ужин»

В подростковые годы у Миланы появился предмет воздыхания. Нашей героине казалось, что юноша не обращает на нее внимания, потому что она полная. И тогда Милана подписалась на паблики, связанные с анорексией.

Диета. Похудение. СС0

Милана,

страдающая РПП:

Такая диета продолжалась пару недель. Затем девушке пришла мысль: а зачем вообще есть? Можно же просто пить только воду. Но и эта идея продержалась недолго: потом все стало намного хуже.

«Мне больно. Я издеваюсь над организмом. За-ши-бись»

Милана придумала такой вариант снижения веса: что, если сначала поесть, а потом пойти и вызвать рвоту? Девушка начала очищать организм после каждого приема пищи. Булимия спровоцировала аутоагрессию — Милана стала наносить себе шрамы.

Милана,

страдающая РПП:

Я блевала. Я пихала пальцы в горло. У меня и порезы на руках есть. Аутоагрессия… Вот, мне больно. Я издеваюсь над своим организмом. За-ши-бись. То есть, моральную боль я заглушала физической.

Пицца. Еда. СС0

«Я блевала даже в общественных заведениях»

К 16 годам Милана из-за резкого и неправильного снижения веса стала выглядеть болезненно, с синяками под глазами. Девушка считает: она настолько испортила свой организм, что даже рвота перестала «помогать» — Милана все равно набирала вес.

Милана,

страдающая РПП:

Я блевала даже в общественных заведениях. Идем с подругой в кафе. Едим. Потом я бегу в туалет и засовываю два пальца в рот.

Общественный туалет. pixabay.com

Наконец, Милана нашла в себе силы рассказать о проблеме своему молодому человеку. Он поддержал ее и стал следить за поведением девушки. Тогда Милана перестала избавляться от еды привычным для нее способом.

«Мой организм начал сам себя жрать»

Милана считает, что другие виды расстройства пищевого поведения начали появляться после булимии — девушка стала параноидально контролировать порции и высчитывать калории. Но в какой-то момент, признается девушка, она «подраспустила» себя, набрала вес и не смогла его сбросить.

Во время пандемии Милана решила взять себя в руки: начала заниматься спортом и правильно питаться, чтобы не потолстеть. Но проблема не ушла, а поменяла вектор — девушка вступила в отношения с другим молодым человеком и подверглась абьюзу.

Слезы. Горе СС0

Милана,

страдающая РПП:

В этих отношениях я скинула очень много килограммов… Мой организм начал себя жрать. Это нервы, это стресс. Недоедание, недосыпы. И сейчас я выгляжу так, как… выгляжу.

Счастье в неведении?

В современных реалиях люди могут и не подозревать о том, что они страдают разными формами расстройства пищевого поведения. И поэтому не все обращаются к специалистам за помощью.

Как рассказала нам психолог Арина Абушенко, важно понимать, что расстройство пищевого поведения — это не сознательный выбор человека, а неосознанный. Понимание причин занимает время: приходит с помощью психотерапии, саморефлексии и личностного развития.

«Еда не очень важна для меня»

Алена Павлова (фамилия изменена. — Прим. ред.) рассказывает: проблемы с питанием у нее начались из-за дефицита времени. Девочка посещала школу и занятия по рисованию, была волонтером, играла в шахматы. Поесть было некогда.

Алена,

подозревающая у себя РПП:

Утром я в спешке пила кофе или чай, после бежала в школу, потом сразу же шла на секции, гуляла с друзьями, домой возвращалась ближе к десяти вечера. Я добровольно отказывалась от еды утром и днем. Нет ни возможности, ни желания. Какая-то лень. Еда не очень важна для меня.

Похудение. Правильное питание. открытые источники (CC0)

Привычка переносить приемы пищи довела девушку до постоянного чувства тошноты и общей слабости. Активная деятельность была важнее. Затем девушка все же решила есть, но здоровую пищу заменила едой быстрого приготовления — «Дошираком», «Роллтоном» и подобным.

Алена,

подозревающая у себя РПП:

Вот тогда у меня начались проблемы с желудком. Сейчас приходится ограничивать себя в остром, газировке и подобном. Но мне иногда так сильно хочется чего-нибудь остренького… И сейчас предпочитаю есть готовую пищу из доставки — скрывать не стану. Вот это все вредное. Когда стала жить с парнем, пришлось готовить нормальную еду ради него. И тогда я задумалась и о себе. Сейчас под присмотром врачей стараюсь есть 3 раза в день. Вместе с врачами разрабатываем меню. Также прохожу курс нутрициологии (наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ. — Прим. ред.).

Шансов мало

Психолог Арина Абушенко настоятельно рекомендует: близкие должны задать человеку вопросы, как он относится к себе, к своему телу и какие у него отношения с едой. Исходя из ответов можно понять — стоит ли начать беспокоиться за его состояние или нет.

Арина Абушенко,

психолог , гештальт-терапевт:

Лечение нарушений пищевого поведения состоит из следующих этапов: выбор специалиста и установление психотерапевтических (доверительных) отношений, диагностика вида РПП и сопутствующих нарушений, изучение образа жизни и текущего пищевого поведения. Затем проводится терапия, коррекция негативных установок, формирование целостного образа своего тела. Очень важны и психологические аспекты: улучшение семейных отношений, укрепление поддерживающих отношений с самим собой.

Психология.

Лечение расстройств пищевого поведения завершается по-разному. Так, Арина Абушенко рассказывает: определенный процент людей с нарушением пищевого поведения могут вылечиться раз и навсегда. Часть клиентов освобождаются от симптомов на длительное время. Иногда они возвращаются, но не так интенсивно, как было в начале заболевания. А для некоторых клиентов эффективность терапии оказывается незначительной, и симптомы не исчезают.

Но все равно расстройство пищевого поведения — это болезнь, которую должен лечить специалист. Шансов справиться самостоятельно очень мало.

Елена Кукина

Алтапресс