Алтапресс: Мария Прусакова попала в десятку самых красивых депутатов Госдумы. ТОП-10

Уральский Telegram-канал «Предвыборные хроники» выбрал 10 очаровательных депутатов Госдумы нового созыва. Среди них оказалась главная коммунистка Алтайского края Мария Прусакова.

Мария Прусакова. Олег Богданов

В списке большинство дам от «Единой России» и по две представительницы КПРФ и «Новых людей», при этом нет никого от «Справедливой России — За правду» и ЛДПР.

ТОП выглядит так:

Ольга Амельченкова ( «Единая Россия»),

«Единая Россия»), Алена Аршинова ( «Единая Россия»),

«Единая Россия»), Ксения Горячева ( «Новые люди»),

«Новые люди»), Мария Дробот ( КПРФ),

КПРФ), Юлия Дрожжина ( «Единая Россия»),

«Единая Россия»), Анна Кузнецова ( «Единая Россия»),

«Единая Россия»), Ирина Панькина ( «Единая Россия»),

«Единая Россия»), Мария Прусакова ( КПРФ),

КПРФ), Ольга Тимофеева ( «Единая Россия»),

«Единая Россия»), Роза Чемерис ( «Новые люди»).

Ранее сообщалось, что Прусакова вошла в думский комитет по бюджету и налогам.

Как уже писал altapress.ru, она продолжить руководить алтайским крайкомом КПРФ, несмотря на работу в Госдуме.

Алтапресс