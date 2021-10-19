Алтапресс: Два новых ковидных госпиталя развернули в Алтайском крае

В стационаре Павловской ЦРБ в Алтайском крае и в ЦГБ Бийска развернули ковидные госпитали. Общий коечный фонд в регионе вырос почти до 4,5 тыс. мест, 89% из которых заняты.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5. Дмитрий Лямзин

«За минувшую неделю мы добавили около 300 новых коек, развернули еще один госпиталь. В настоящее время у нас функционируют 22 госпиталя, развернуто 4 тыс. 473 койки для пациентов с коронавирусом. Мы стараемся держать свободными 10−15% мест в госпиталях и на основании этого принимаем решение о развертывании дополнительных мощностей», — цитирует ТАСС главного внештатного эпидемиолога региона Ирину Переладову.

С 19 октября откроется отделение для лечения ковидных пациентов в стационаре ЦГБ Бийска, сообщили в краевом минздраве.

Отделение примерно на 100 коек будет организовано на шестом этаже стационара.

«Отделение необходимo для того, чтобы пациенты, у которых COVID-19 только в инкубационном периоде или выявлен в момент нахождения в стационаре, получали адекватное лечение не только по имеющейся патологии, но и по ковиду, — заявили в ведомстве.

Также это важно при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил по разобщению контактов здоровых пациентов, находящихся в стационаре, от ковидных больных.

Всего в Алтайском крае, по последним данным, в больницах с коронавирусом находятся более 3,5 тыс. человек и 467 пациентов с вирусной пневмонией.

Алтапресс