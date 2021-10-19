ГОРНЯК22 19.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Два новых ковидных госпиталя развернули в Алтайском крае

Горняк22
1 час Ago

В стационаре Павловской ЦРБ в Алтайском крае и в ЦГБ Бийска развернули ковидные госпитали. Общий коечный фонд в регионе вырос почти до 4,5 тыс. мест, 89% из которых заняты.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5. Дмитрий Лямзин

«За минувшую неделю мы добавили около 300 новых коек, развернули еще один госпиталь. В настоящее время у нас функционируют 22 госпиталя, развернуто 4 тыс. 473 койки для пациентов с коронавирусом. Мы стараемся держать свободными 10−15% мест в госпиталях и на основании этого принимаем решение о развертывании дополнительных мощностей», — цитирует ТАСС главного внештатного эпидемиолога региона Ирину Переладову.

С 19 октября откроется отделение для лечения ковидных пациентов в стационаре ЦГБ Бийска, сообщили в краевом минздраве.

Отделение примерно на 100 коек будет организовано на шестом этаже стационара.

«Отделение необходимo для того, чтобы пациенты, у которых COVID-19 только в инкубационном периоде или выявлен в момент нахождения в стационаре, получали адекватное лечение не только по имеющейся патологии, но и по ковиду, — заявили в ведомстве.

Также это важно при соблюдении санитарно-эпидемиологических правил по разобщению контактов здоровых пациентов, находящихся в стационаре, от ковидных больных.

Всего в Алтайском крае, по последним данным, в больницах с коронавирусом находятся более 3,5 тыс. человек и 467 пациентов с вирусной пневмонией.

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Туда и обратно. Барнаульские девушки рассказали, как живут с расстройством пищевого поведения

Алтапресс: Туда и обратно. Барнаульские девушки рассказали, как живут с расстройством пищевого поведения

Горняк22
1 час Ago
Расстройством пищевого поведения — РПП — страдают даже принцессы, например, Диана. Неконтролируемое поглощение пищи, вызывание рвоты и время, проведенное в одиночестве и слезах над унитазом —...
Алтапресс: Мария Прусакова попала в десятку самых красивых депутатов Госдумы. ТОП-10

Алтапресс: Мария Прусакова попала в десятку самых красивых депутатов Госдумы. ТОП-10

Горняк22
1 час Ago
Уральский Telegram-канал «Предвыборные хроники» выбрал 10 очаровательных депутатов Госдумы нового созыва. Среди них оказалась главная коммунистка Алтайского края Мария Прусакова....
Алтапресс: Мистическая и прекрасная. Altapress.ru проверил на себе, как работает Тропа здоровья в Алтайском районе

Алтапресс: Мистическая и прекрасная. Altapress.ru проверил на себе, как работает Тропа здоровья в Алтайском районе

Горняк22
1 час Ago
Вспотеть и размять коленные суставы можно не только в спортзале, но и среди чудесных видов алтайских гор. Altapress.ru выехал в Алтайский район и открыл для себя новую...
Алтапресс: Сделать ребенка руками. Хирург-уролог рассказал о новейших операциях бесплодным мужчинам в Алтайском крае

Алтапресс: Сделать ребенка руками. Хирург-уролог рассказал о новейших операциях бесплодным мужчинам в Алтайском крае

Горняк22
1 час Ago
В последние три года абсолютная вина женщины за бесплодие в семье наконец-то снята. Врачи констатируют, что в 50% пар, не могущих зачать ребенка, причиной становится...
Алтапресс: «Мария-Ра» не будет открывать онлайн-магазины и дискаунтеры

Алтапресс: «Мария-Ра» не будет открывать онлайн-магазины и дискаунтеры

Горняк22
1 день Ago
Представители компании «Мария-Ра» пока не планируют выходить на популярный рынок онлайн-продаж и запускать дискаунтеры. Свою позицию они объяснили на круглом столе по проблемам ритейла, прошедшем...

Читать по теме:

ВТОПЕ: