ГОРНЯК22 13.05.2021
Барнаул

Алтапресс: «Размот на Юрина». В Барнауле иномарка в результате погони влетела в столб

Горняк22
20 часов Ago

Вечером 11 мая в Барнауле автомобиль Honda Accord Inspire врезался в бетонный столб. Как рассказали очевидцы в сообществе Barnaul 22, авария произошла в результате погони.

ДТП в Барнауле. Barnaul 22

По сообщениям очевидцев в социальных сетях, ДТП произошло недалеко от перекрестка ул. Юрина и ул. Северо-Западной.

По неподтвержденной информации, водитель был пьян.

«Попытка пьяного водителя скрыться от погони закончилась встречей со столбом на улице Юрина», — сообщают в Инцидент Барнаул

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Барнауле произошло ДТП с переворотом. Причиной мог послужить сломанный люк.

Алтапресс

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