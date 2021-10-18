Алтапресс: «Мария-Ра» не будет открывать онлайн-магазины и дискаунтеры

Представители компании «Мария-Ра» пока не планируют выходить на популярный рынок онлайн-продаж и запускать дискаунтеры. Свою позицию они объяснили на круглом столе по проблемам ритейла, прошедшем в ИД «Алтапресс».

"Мария-Ра". Продуктовый магазин. Дмитрий Лямзин.

Компания «Мария-Ра» пока не выходит на онлайн-рынок, хотя и не скрывает, что уже обсуждала возможности сотрудничества со «Сбермаркетом». Решение представители сети объяснили просто.

Леся Колтакова,

руководитель отдела продвижения компании «Мария-Ра»:

О чем покупатель думает, когда идет в онлайн — о широком ассортименте и доступной цене. Есть такой миф, что в онлайн все дешевле. Исследовательское агентство Nielsen провело мониторинг и сравнило товары в супермаркете с ценами в онлайне. Так, 70% товаров в реальном магазине оказались почти 1,5 раза в дешевле.

Также Леся Колтакова отметила, что среди любителей онлайн-покупок все еще остается большое число тех, кто боится покупать скоропортящиеся продукты — фрукты, овощи, охлажденное мясо и так далее — так как не уверены в качестве товара.

Леся Колтакова,

руководитель отдела продвижения компании «Мария-Ра»:

Плюс покупатели сейчас очень резко реагируют на цены. Поэтому пока онлайн в приоритет не ставим. Что будет в ближайшие годы — станет ясно позднее.

Открывать дискаунтеры «Мария-Ра» тоже не спешит. «Но стараемся привлечь покупателей, которые ориентированы на жесткую экономию», — говорит Колтакова.

Алтапресс