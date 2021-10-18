ГОРНЯК22 18.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле неизвестные сожгли коляску

Горняк22
12 часов Ago

В ночь с 15 на 16 октября в подъезде дома № 206 А, корп.2 по ул. Юрина неизвестный поджег детскую коляску, сообщили жильцы в группе «Инцидент Барнаул».

Огонь. СС0

Обошлось без серьезных последствий — в подъезде осталась копоть и грязь.

«Ничего не убирается, хотя мы платим по квитанциям за уборку подъезда. И когда все это уберут неизвестно, в подъезд страшно заходить, попадаешь как в фильм ужасов.», — рассказала она.

А ранее в Барнауле на проезжей части сгорел Toyota Highlander.

Алтапресс

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