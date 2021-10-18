ГОРНЯК22 18.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Пересчитают всех. В Алтайском крае началась перепись населения

Горняк22
12 часов Ago

15 октября в Алтайском крае стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Пройти процедуру можно несколькими способами. Рассказываем, какими.

Всероссийская перепись населения-2021. strana2020.ru

Три способа пройти перепись

Первый и самый привычный формат — визит переписчика на дом. Узнать его легко: по шарфу, жилету и сумке с символикой переписи. Еще при нем всегда планшет со специальной программой. Удостоверение также имеется.

На этом поприще будут заняты около 500 специалистов в регионе. Кроме того, создан резервный волонтерский фонд, на случай непредвиденных ситуаций.

Второй способ — портал Госуслуг. Однако на нем отметиться можно только до 8 ноября. Но есть и преимущество — заполнить электронный переписной лист можно на всех членов семьи. Формат документа адаптирован под экран любого гаджета. Подтверждают участие в электронной версии переписи QR-код, который выдается на домохозяйство и цифровой код на каждого человека.

Третий вариант — прийти на муниципальный переписной участок (например, в школу) или в МФЦ.

Ольга Ситникова,
руководитель федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю:

Возможность переписаться в многофункциональном центре появилась только в нынешнем году. Это позволит нам, специалистам, понять, какой вариант прохождения процедуры актуальнее для жителей края. Кроме того, электронный формат снизит нагрузку с тех переписчиков, которые ходят по адресам.

Перепись населения-2010.1 Перепись населения-2010. Михаил Хаустов

Этот способ подойдет тем, кто не хочет дожидаться специалиста дома. На местах переписчики зададут вопросы и заполнят все сами. Также разобраться с электронным форматом на компьютере помогут волонтеры. Их набрано около ста. Как рассказала Ситникова, это студенты вузов и сузов.

Софья Горбунова,
волонтер:

Я захотела побывать волонтером на переписи сразу, как только узнала о такой возможности. Ведь это уникальное историческое событие, которое происходит раз в десять лет! И прекрасная возможность узнать, насколько наша страна многообразна, как живут люди.

Вопросы переписи

В переписном листе 33 вопроса. Одни — о человеке (пол, возраст, трудоустройство, источник дохода, семейное положение и так далее), другие — о его условиях проживания (тип жилья, год постройки, типы благоустройства, площадь).

Тем, кто проживает в России временно, нужно ответить всего на семь вопросов.

Важно уточнить — чтобы пройти перепись, не нужно предъявлять никаких документов. Также на вопросы о процедуре переписи населения готовы отвечать с 8 до 18 часов по телефону (3852) 201−401.

Алтапресс

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