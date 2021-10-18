Алтапресс: Ковидный след. Ретейлеры рассказали, как изменилась психология потребителей Барнаула на фоне пандемии

Первая волна ковидных ограничений изменила мир, местами — до неузноваемости. Так, колоссальную популярность получила онлайн-торговля. Вынужденная мера переросла в массовое явление, которое крепнет и расширяется на глазах. Многие люди оценили удобную услугу и уже не готовы от нее отказываться. В какую еще сторону «качнуло» сознание покупателей, рассказали участники экспертной сессии, посвященной тенденциям развития современного ретейла в Алтайском крае. Мероприятие прошло в ИД «Алтапресс».

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Молодежь рулит

В связи с популярностью онлайн-заказов среди населения сфера «цифрового ретейлинга» стала привлекать крупных игроков. Каждый из них борется за внимание потребителей своими методами. Сейчас в данном направлении началась настоящая борьба сервисов и экосистем.

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Директор по развитию «Сбермаркета» Павел Глухов в онлайн-формате подключился к заседанию экспертной сессии. Он рассказал, что в сложившейся ситуации сервис Сбера увеличил скорость доставки. Теперь клиентам не приходится ждать заказ два часа. Его привозят за час из гипермаркета и за 20 минут из магазина поменьше.

Кроме того, спикер поделился с участниками экспертной сессией наблюдением — потребители услуг «Сбермаркета» «молодеют». Если раньше онлайн-заказы делали преимущественно люди возрастом от 25 лет и выше, то теперь тенденция все больше смещается к планке 18−24 года.

В моде — здоровое питание

Леся Колтакова. Анна Зайкова.

Тенденции на рынке торговли 2021 года напрямую связаны с событиями 2020-го, уверена руководитель отдела продвижения торговой сети «Мария-Ра» Леся Колтакова. Основной тренд — падение покупательского спроса населения. Больше половины людей начали внимательно смотреть, на что они тратят и стараются экономить деньги.

К тому же, начиная с прошлого года, люди начали все больше готовить дома. Это хорошо видно по структуре спроса — заметила спикер. Сейчас население все чаще отдает предпочтение продуктам, отвечающим данному тренду — муке, яйцам, крупам и т. д.

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Кроме того, по ее словам, сидячий образ жизни многих заставил задуматься о здоровом питании.

«По данным рейтинга Нильсена, около 90% населения России считают, что ЗОЖ — это важно, но только 60% (по данным исследования — прим. Ред.) соблюдают дополнительные нормы здорового образа жизни. И количество этих людей только увеличивается», — рассказала Колтакова.

Спикер отметила, что покупатели относят к ЗОЖу не только продукты без глютена, сахара и дополнительных добавок, но еще и сметану, молочные продукты, бутилированную воду. Иными словами, то, что не приносит большого вреда.

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае. Анна Зайкова.

Руководитель отдела по работе с поставщиками торговой сети «Мария-Ра» Денис Дьяков добавил: в четвертом квартале ожидается большой разгон инфляции. По его словам, намечается максимальный за последние два года рост цен не основные товарные группы — более чем на 20%. В январе-феврале 2022-го может возникнуть провал спроса.

По его словам, «Мария-Ра» готова к переменам и планирует удержать стоимость этих видов товаров на прежнем уровне.

Что касается ситуации в целом, то люди, столкнувшись с ростом цен, наверняка обратят пристальное внимание на дискаунтеры. В следующем году ожидается настоящий бум. Многие крупные сети, воодушевленные примером «Светофора» (данный дискаунтер получил в 2021-м второе дыхание), будут активно осваивать данный формат.

Смена формата торговых центров

Маргарита Сафронова. Анна Зайкова.

Руководитель направления торгово-развлекательных центров компании «Первый» Маргарита Сафронова рассказала: несмотря на все сложности ковидного года, предприятию удалось сохранить практически весь пул арендаторов не только во флагмане — ТРЦ Galaxy, — но и в остальных ТЦ краевой столицы и других регионах.

С начала 2021 года компания «Первый» вернулась на допандемийный уровень по трафику проходимости. К сентябрю текущего года, посещаемость увеличилась на 30% по сравнению с 2019-м. Параллельно растут доходы арендаторов в сферах fashion и общепит.

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае. Анна Зайкова.

«Сейчас торговые центры видоизменяются. Люди все чаще приходят, чтобы провести здесь свой досуг», — рассказала спикер.

Сафронова добавила: еще одна тенденция этого года — интерес к ТЦ Барнаула крупных брендов, таких как Low Price.

Спорт , влетающий в копеечку

Директор сети «Спортивный мир» Сергей Романов показал ситуацию со стороны ретейлеров, не связанных с товарами первой необходимости. Он отметил, люди до сих пор стараются активно заниматься спортом, но денег на это у населения становится все меньше.

Сергей Романов. Анна Зайкова.

А у тех же, кто покупает спортивные товары возросли требования к продавцам. Спикер пояснил: современные потребители ждут от персонала профессиональную консультацию при покупке того или иного оборудования.

Далее он рассказал, что из-за роста инфляции постоянно увеличиваются цены на спортивные товары, поэтому иногда покупатели вынуждены выбирать что-то подешевле, либо вообще отказываться от покупки. Так, в этом году при том же обороте, количество проданных товаров уменьшилось. И данную тенденцию сложно назвать позитивной.

Расслабляться рано

Александр Евстигнеев. Анна Зайкова.

В финальной части встречи участникам еще раз напомнили о последствиях пандемии. В прошлом году Алтайскому краю удалось избежать полного локдауна, но бизнес получил сильнейший удар «под дых». Не все смогли после такого встать на ноги. Поэтому в ситуации, пока коронавирус не ослабевает хватку, пренебрегать мерами безопасности — значит поставить под удар всю торговую отрасль.

Об этом напомнил руководитель краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

В ходе экспертной сессии представители ретейлинга обсудили суровой настоящее и перспективы развития торговой отрасли в Алтайском крае. Анна Зайкова.

«Коллеги, давайте, не будем лукавить. Основной тренд текущего года — абсолютное расслабление в части соблюдения мер, которые никто еще не отменял, как жителей края, так и бизнеса, предоставляющего услуги», — обратился к присутствующим Евстигнеев.

Он заметил, что сейчас практически никто не ходит в масках, посещая крупные торговые сети и ТРЦ. В лучшем случае, люди носят их на подбородках. Тем временем, обязанность по обеспечению безопасность лежит на собственнике того объекта, в который приходит посетитель.

В противном случае — подчеркнул он — можно довести ситуацию до локдауна, что безусловно не выгодно ни потребителям, ни, тем более, бизнесу.

Алтапресс