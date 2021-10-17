Алтапресс: Столб на проезжую часть в Барнауле завалила 26-летняя водительница

В ГИБДД Барнаула рассказали подробности автоаварии со столбом 16 октября на ул. Власихинской.

В Барнауле автомобиль снес столб. "Инцидент Барнаул"

ДТП случилось в 07:17. За рулем Volkswagen Polo была 26-летняя девушка, она не справилась с управлением и въехала в электроопору.

«В результате ДТП пострадавших нет, оформлено с материальным ущербом», — сообщили в полиции.

По данному факту идет проверка.

Ранее в селе Боровиха Toyota Corolla Spacio сбила 56-летнего мужчину. За рулем иномарки была 44-летняя женщина. Она покинула место ДТП. Полицейские нашли ее пьяной.

Алтапресс