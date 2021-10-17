Алтапресс: Загадочное пианино на набережной появилось и исчезло в Камне-на-Оби

На набережной в Камне-на-Оби появилось рабочее пианино. Музыкальный инструмент облюбовали дети, но потом оно вдруг исчезло.

Пианино в Камне-на-Оби. Дмитрий Проскурин, "Каменские известия"

«Хочу сказать огромное спасибо тем, кто поставил пианино на набережную, дети и взрослые не отходит от него собирается огромная толпа и всем охота поиграть на нем», — радовались каменцы.

Но радовались недолго. Уже спустя сутки пианино исчезло. «Каменские известия» обещают выяснить, куда оно делось и откуда взялось.

«Сказали, что увезли в городской парк», — пока пишут в соцсетях местные жители.

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Алтапресс