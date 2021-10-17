Алтапресс: Третий «Макдоналдс» откроется в Барнауле

На фудкорте торгового центра «Весна» в Барнауле откроется ресторан фастфуда «Макдоналдс», пишет «Толк» со ссылкой на Instagram ТЦ.

Фастфуд. McDonald’s. CC0

Дата запуска пока не известна, но указывается что произойдет в ближайшее время.

McDonald’s. instagram.com/vesnamall

Это будет уже третий «Макдоналдс» в Барнауле. Первый открылся летом 2016 года в ТЦ «Лето», спустя год — в ТЦ «Галактика».

Ранее сообщалось, что сеть гипермаркетов «Лента» откроет в Барнауле магазин нового формата, а в «магазине-бомже» заработает «Магнит».

Алтапресс