ГОРНЯК22 18.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Третий «Макдоналдс» откроется в Барнауле

Горняк22
19 часов Ago

На фудкорте торгового центра «Весна» в Барнауле откроется ресторан фастфуда «Макдоналдс», пишет «Толк» со ссылкой на Instagram ТЦ.

Фастфуд. McDonald’s. CC0

Дата запуска пока не известна, но указывается что произойдет в ближайшее время.

McDonald’s.1 McDonald’s. instagram.com/vesnamall

Это будет уже третий «Макдоналдс» в Барнауле. Первый открылся летом 2016 года в ТЦ «Лето», спустя год — в ТЦ «Галактика».

Ранее сообщалось, что сеть гипермаркетов «Лента» откроет в Барнауле магазин нового формата, а в «магазине-бомже» заработает «Магнит».

Алтапресс

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