Алтапресс: Почти Бабье лето. Теплая погода снова согреет Алтайский край

После очередного похолодания в Алтайский край на несколько дней вернулось тепло. По данным Гидрометцентра, с 15 по 17 октября в регионе и его столице будет солнечно и без осадков.

Заморозки. Осень. СС0

15 октября в районах края столбик термометра поднимется до +6…+11 градусов, местами до +17. Максимально воздух прогреется до +18 градусов 16 октября, до +16 — 17 числа. Дождей не предвидится. Ветер будет северо-восточный, с порывами до 13 метров.

В Барнауле температура с 15 по 17 октября поднимется до +8…+15 градусов. Осадки в краевой столице также не прогнозируют.

Алтапресс