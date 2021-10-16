Алтапресс: Крыса и колонок подрались на парковке в Барнауле. Не хватило свободного места возле ТЦ

В паблике «Барнаул 22» опубликовали видео схватки крысы и колонка на парковке возле гипермаркета «Леруа Мерлен».

Крыса и колонок подрались в Барнауле. кадр из видео.

Выяснение отношений между крысой и небольшим представителем семейства куньих заметил житель Барнаула.

«На стоянке на Павловском тракте увидел необычную схватку. На видео колонок поймал крысу», — рассказал очевидец.

В комментариях к записи пошутили, что животные подрались из-за парковочного места. Судя по кадрам, колонок оказался сильнее.

Видео схватки без нецензурных выражений опубликовал amic.ru.

Ранее в Якутии кот подрался с ястребом из-за голубя. К прибытию полиции ястреб скрылся.

Алтапресс