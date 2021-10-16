ГОРНЯК22 16.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Попов пообещал сделать удобными для инвалидов все больницы Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов пообещал, что все больницы региона в будущем станут удобными для инвалидов, сообщают «Вести Алтай».

Дмитрий Попов. Антон Червяков, пресс-служба правительства Алтайского края

С жалобой к Попову обратились жители Поспелихи — они рассказали, что в местной ЦРБ нет лифта.

По словам сельчан, инвалиды на колясках, либо имеющие травмы ног пациенты, вынуждены ползти на второй и третий этажи.

Министр ответил, что подходящих для инвалидов условий нет во многих районных больницах, однако ситуацию постараются изменить.

«Мы ставим задачу в течение трех лет провести комплексные ремонты всех взрослых поликлиник. Многие из них построены в 60−70-х годах. Тогда никто не думал, что нужно строить лифты для того, чтобы маломобильные пациенты могли получать помощь в поликлинике, не преодолевая все эти этажи», — отметил Попов.

Кабинеты врачей, к которым чаще всего обращаются маломобильные пациенты, разместят на первых этажах медучреждений.

В зданиях поликлиник и больниц, где такой переезд медиков невозможен, появятся удобные лифты и подъемники.

Ранее Попов заявил, что регион в 2021 году получит небывалое количество медтехники, которую распределят и по районным больницам.

Алтапресс

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