Алтапресс: Открываются новые прямые рейсы из Барнаула в Крым

Nordwind и «Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы из Барнаула в Симферополь в летнем сезоне 2021 года.

Крым, отпуск. CC0

«Уральские авиалинии» с 1 мая уже начали летать в Крым на Airbus А320, а Nordwind запустит полетную программу с 5 июня на Boeing 737−800, указывает «Алтайская правда».

В обоих случаях вылет из Барнаула по вторникам и субботам, а обратно можно отправиться по понедельникам и пятницам.

Таким образом, в Симферополь будет выполняться четыре рейса в неделю.

Ранее altapress.ru рассказывал, какие еще прямые рейсы летают из Барнаула.

Алтапресс