Алтапресс: Ненужная сказка. Мэрия Барнаула готова продать злополучный ДК на красной линии вдвое дешевле

Комитет по муниципальной собственности Барнаула вновь выставил на торги некогда знаменитый Дом культуры «Трансмаш» (проспект Ленина, 152), принадлежащий городу. Найти хозяина для этого объекта, который депутат гордумы называл «зданием-сказкой», пытаются уже год — торги, назначенные на ноябрь, пройдут пятый раз, и мэрия готова к тому, что начальная цена снизится вдвое.

Аукцион. Pixabay.com

Четырежды не проданный

ДК «Трансмаш», принадлежащий Барнаулу, вместе с участком включили в план приватизации еще на 2019−2021 годы. Продать его пытались четырежды. Так, объект выставляли на продажу 13 октября 2020 года, 2 марта, 4 мая и 21 сентября 2021-го.

Но торги каждый раз признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок, указано в объявлении о проведении новых торгов — уже пятых. К слову, это не единственный случай, когда муниципальная недвижимость продается с большим трудом. Так, зданию старого базара удалось найти покупателя только с 19-го раза — это произошло в 2017 году. Здание реконструировали и вновь открыли в 2019-м.

Что касается здания ДК «Трансмаш», то новые торги назначены на 16 ноября и пройдут способом публичного предложения — с постепенным понижением цены.

Начальная цена — 26,2 млн рублей, минимальная, на которой торги прекращаются, — 13,1 млн (цена отсечения), то есть ровно вдвое ниже начальной. Впрочем, год назад объект пытались реализовать за 40,25 млн рублей. Так что можно сказать, что и втрое.

Заявки на торги принимают с 11 октября.

ДК «Трансмаш». Barnaul.org.

Что входит в лот

В лот входит здание ДК общей площадью 2428,2 кв. метра, участок площадью 3538 «квадрата» и движимое имущество — распределительные щиты, а также тепло- и электросчетчики.

В объявлении не указано состояние объекта. Известно, что здание введено в эксплуатацию 75 лет назад — в 1946 году. В собственность города он был в процессе приватизации завода «Трансмаш» — социальные объекты и жилье тогда массово передавали в муниципалитеты.

Здание не функционирует. По сообщению Politsib.ru, его законсервировали в 2018 году.

Кто защищал ДК

В 2010 году Союз строителей и инвесторов Алтайского края заявил, что реставрирует здание, проект разработал «Барнаулгражданпроект». Но к делу строители так и не приступили — уже тогда строители заявляли, что им не хватает денег. А в 2011 году ряд СМИ опубликовали призыв к сбору средств на это доброе дело.

Проект реконструкции ДК «Трансмаш»

В 2016 году депутаты Барнаульской гордумы приняли решение попросить губернатора края помочь восстановить Дом культуры. «Это здание-сказка», — сказал инициатор обращения депутат Альберт Братышев.

Но очевидно, «сказка» не приглянулась и ДК включили в план приватизации. В 2019 году около 30 защитников «Трансмаша» вышли на площадку рядом со зданием, держа в руках плакаты против его продажи. С тех пор явных защитников у ДК не проявилось.

Ранее altapress.ru сообщал, что барнаульский ДК моторостроителей (ул. Титова, 50а) купил за 50 млн рублей барнаульский предприниматель Антон Переверзев. Но в дальнейшем он вновь выставил его на торги, запросив за объект уже 123 млн рублей и объяснив, что на этой территории можно строить и жилье. По этой цене он до сих пор и продается.

Дом культуры «Трансмаш» ok.ru/barnaul.y

Чем знаменит ДК «Трансмаш»

Долгое время это был самый большой и самый лучший в крае клуб. В нем был хор, музыкальный кружок, народная изостудии художника Алексея Иевлева. Занятия велись по программе, утвержденной Академией художеств. В 2009 году в ДК снимали сцены кинофильма «Зоб».

Алтапресс