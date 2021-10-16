ГОРНЯК22 16.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Ненужная сказка. Мэрия Барнаула готова продать злополучный ДК на красной линии вдвое дешевле

Горняк22
10 часов Ago

Комитет по муниципальной собственности Барнаула вновь выставил на торги некогда знаменитый Дом культуры «Трансмаш» (проспект Ленина, 152), принадлежащий городу. Найти хозяина для этого объекта, который депутат гордумы называл «зданием-сказкой», пытаются уже год — торги, назначенные на ноябрь, пройдут пятый раз, и мэрия готова к тому, что начальная цена снизится вдвое.

Аукцион. Pixabay.com

Четырежды не проданный

ДК «Трансмаш», принадлежащий Барнаулу, вместе с участком включили в план приватизации еще на 2019−2021 годы. Продать его пытались четырежды. Так, объект выставляли на продажу 13 октября 2020 года, 2 марта, 4 мая и 21 сентября 2021-го.

Но торги каждый раз признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок, указано в объявлении о проведении новых торгов — уже пятых. К слову, это не единственный случай, когда муниципальная недвижимость продается с большим трудом. Так, зданию старого базара удалось найти покупателя только с 19-го раза — это произошло в 2017 году. Здание реконструировали и вновь открыли в 2019-м.

Что касается здания ДК «Трансмаш», то новые торги назначены на 16 ноября и пройдут способом публичного предложения — с постепенным понижением цены.

Начальная цена — 26,2 млн рублей, минимальная, на которой торги прекращаются, — 13,1 млн (цена отсечения), то есть ровно вдвое ниже начальной. Впрочем, год назад объект пытались реализовать за 40,25 млн рублей. Так что можно сказать, что и втрое.

Заявки на торги принимают с 11 октября.

ДК &quot;Трансмаш&quot;.1 ДК «Трансмаш». Barnaul.org.

Что входит в лот

В лот входит здание ДК общей площадью 2428,2 кв. метра, участок площадью 3538 «квадрата» и движимое имущество — распределительные щиты, а также тепло- и электросчетчики.

В объявлении не указано состояние объекта. Известно, что здание введено в эксплуатацию 75 лет назад — в 1946 году. В собственность города он был в процессе приватизации завода «Трансмаш» — социальные объекты и жилье тогда массово передавали в муниципалитеты.

Здание не функционирует. По сообщению Politsib.ru, его законсервировали в 2018 году.

Кто защищал ДК

В 2010 году Союз строителей и инвесторов Алтайского края заявил, что реставрирует здание, проект разработал «Барнаулгражданпроект». Но к делу строители так и не приступили — уже тогда строители заявляли, что им не хватает денег. А в 2011 году ряд СМИ опубликовали призыв к сбору средств на это доброе дело.

Проект реконструкции ДК &quot;Трансмаш&quot;2 Проект реконструкции ДК «Трансмаш»

В 2016 году депутаты Барнаульской гордумы приняли решение попросить губернатора края помочь восстановить Дом культуры. «Это здание-сказка», — сказал инициатор обращения депутат Альберт Братышев.

Но очевидно, «сказка» не приглянулась и ДК включили в план приватизации. В 2019 году около 30 защитников «Трансмаша» вышли на площадку рядом со зданием, держа в руках плакаты против его продажи. С тех пор явных защитников у ДК не проявилось.

Ранее altapress.ru сообщал, что барнаульский ДК моторостроителей (ул. Титова, 50а) купил за 50 млн рублей барнаульский предприниматель Антон Переверзев. Но в дальнейшем он вновь выставил его на торги, запросив за объект уже 123 млн рублей и объяснив, что на этой территории можно строить и жилье. По этой цене он до сих пор и продается.

Дом культуры &quot;Трансмаш&quot;3 Дом культуры «Трансмаш» ok.ru/barnaul.y

Чем знаменит ДК «Трансмаш»

Долгое время это был самый большой и самый лучший в крае клуб. В нем был хор, музыкальный кружок, народная изостудии художника Алексея Иевлева. Занятия велись по программе, утвержденной Академией художеств. В 2009 году в ДК снимали сцены кинофильма «Зоб».

Алтапресс

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Крыса и колонок подрались на парковке в Барнауле. Не хватило свободного места возле ТЦ

Алтапресс: Крыса и колонок подрались на парковке в Барнауле. Не хватило свободного места возле ТЦ

Горняк22
10 часов Ago
В паблике «Барнаул 22» опубликовали видео схватки крысы и колонка на парковке возле гипермаркета «Леруа Мерлен». Крыса и колонок подрались в Барнауле. кадр...
Алтапресс: В Алтайском крае не смогли раскрыть 1557 убийств и 286 изнасилований, но следователи не сдаются

Алтапресс: В Алтайском крае не смогли раскрыть 1557 убийств и 286 изнасилований, но следователи не сдаются

Горняк22
10 часов Ago
В Алтайском крае обсудили работу по расследованию нераскрытых преступлений, произошедших в регионе в течение 70 лет, сообщает региональный СК. Криминал. Нож. Убийство. СС0 В регионе остаются...
Алтапресс: Неделя антирекордов. На Алтае каждый день ковидом заболевают все больше и больше жителей

Алтапресс: Неделя антирекордов. На Алтае каждый день ковидом заболевают все больше и больше жителей

Горняк22
10 часов Ago
В Алтайском крае, по данным на 15 октября, зарегистрировали 335 новых случаев заболевания коронавирусом и 29 смертей, сообщает региональный оперштаб. Коронавирус. Пандемия. CC0 В крае за сутки...
Алтапресс: Пропавшую 7 лет назад в Новоалтайске Ксюшу Бокову признали погибшей

Алтапресс: Пропавшую 7 лет назад в Новоалтайске Ксюшу Бокову признали погибшей

Горняк22
10 часов Ago
Пропавшую в Алтайском крае четвероклассницу Ксению Бокову признали погибшей, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своем форуме. Пропавшая Ксения Бокова. vk.com/la_altay. Напомним,...

Читать по теме:

ВТОПЕ: