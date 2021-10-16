ГОРНЯК22 16.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Пропавшую 7 лет назад в Новоалтайске Ксюшу Бокову признали погибшей

Горняк22
10 часов Ago

Пропавшую в Алтайском крае четвероклассницу Ксению Бокову признали погибшей, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» в своем форуме.

Пропавшая Ксения Бокова. vk.com/la_altay.

Напомним, Ксения пропала 28 марта 2014 года — по дороге из школы домой. Через несколько дней из реки возле моста, по которому она обычно ходила, достали сумочку и мобильный телефон.

29 марта 2014 года по факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело об убийстве. С тех пор поиски не прекращались.

«Бокова Ксения найдена, погибла. Отряд приносит соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении, опубликованном 14 октября.

10 августа 2021 года стало известно, что в реке обнаружили детские останки: «Остались одни кости и сапожки, часть куртки и джинсы».

Как уточняет amic.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экспертиза показала, что останки принадлежат Ксюше Боковой.

Признаков насильственной смерти не обнаружили. Предположительно, девочка утонула.

В 2015 году поисковый отряд «Лиза Алерт» опубликовал видео о пропавших детях, в котором упомянули девочку.

«Возвращалась домой из школы, но так и не вернулась. Ее искали. Увидели, что ее вещи лежали рядом с водой, но никто не поверил, что она утонула. Стали искать», — рассказали в ролике.

Стоит отметить, что следователи для поиска Ксении привлекали даже экстрасенсов, которые указали на место возможной гибели девочки — об этом рассказал в 2015 году замруководителя алтайского СК.

Алтапресс

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