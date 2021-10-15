Алтапресс: Пять тысяч барнаульцев ждет холодная ночь

Барнаульские энергетики начали подавать тепло и горячую воду в дома, которые попали под плановое отключение 14 октября. Но почти пяти тысячам горожан придется потерпеть до утра.

Авария на теплосети. barnaul.org

Барнаульская теплосетевая компания вела работы на трех участках тепломагистралей. Ремонт закончили, в 21:00 ресурс начали подавать в дома.

Вечером, как уже писал altapress.ru, на ул. Деповской обнаружилось повреждение тепловой сети. Из-за этого, по уточненным данным, пришлось отключить от отопления и горячей воды 52 многоквартирных дома (это 4 904 жителя), детскую больницу № 1, три школы и четыре детсада.

Устранение аварии проконтролировал мэр Вячеслав Франк. Он вместе со своим замом по городскому хозяйству Сергеем Пашковским и директором БТСК Александром Гроссом побывал на месте ведения работ, сообщили в мэрии.

Авария на теплосети. barnaul.org

По словам Франка, в социальных объектах ведется мониторинг температурного режима, управляющие компании оповещают жителей домов о проводимых работах.

Ориентировочное время устранения аварии — 07:00 15 октября.

«В случае, если энергетики не устранят повреждение на сетях к этому времени, администрацией города совместно с БТСК будут приняты дополнительные меры», — подчеркнул Вячеслав Франк.

Ситуация находится на особом контроле, уверяют в мэрии.

Алтапресс