Алтапресс: В Алтайском крае потеплеет до +17 градусов

Период потепления продолжается в Алтайском крае — в пятницу, 15 октября, местами по региону температура воздуха поднимется до +17 градусов.

Осень-2021 в барнаульском дендрарии. Дарья Беркетова.

По информации алтайского Гидрометцентра, днем в крае будет без осадков. Температуры составят +6…+11, местами по югу до +17 градусов.

Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле также без осадков. Температура воздуха в краевой столице +8…+10 градусов. Ветер северо-восточный 4−9 метров в секунду.

Алтапресс