Алтапресс: Ворота для «Лексуса». Почему барнаульского студента признали виновным в ДТП с расстояния 100 метров от аварии

Из пунктовА и Б выехали навстречу друг другу два автомобиля… Сколько раз эта стартовая ситуация оборачивалась для водителей авариями и судебными спорами, в ходе которых они надеялись на всестороннее и объективное разбирательство. «Я часто слышу по телевизору: есть проблема — идите в суд. А что мы видим в суде? Наши доводы не принимают, ходатайства отклоняют», — говорит собеседник altapress.ru, прошедший уже два суда по делу о ДТП в Барнауле. «И как теперь доверять судьям»? — об этом шел наш с ним разговор.

Суд. Pixabay.com

Из пункта А

Эта история, на первый взгляд, простая, житейская. Автомобиль «Лексус» выехал из пункта, А — от дома на ул. Молодежной в Барнауле — в октябре 2019 года. За рулем была Анна Гюнтер.

Чтобы открыть ворота ограды, она нажала на пульт. Однако выехать попыталась, не дождавшись, когда они отворятся полностью. И повредила крыло, наткнувшись на левую створку — эта часть ворот всегда «притормаживает».

На одной из видеозаписей инцидента слышно, как резко реагирует женщина на столкновение со створкой: «Кто ее закрывал-то?! Кто-то нажал на кнопку!»

И, в самом деле, видно, как открывавшаяся створка начинает закрываться. Что же случилось?

Те самые автоматические ворота. Altapress.ru

С точки зрения эксперта

В дальнейшем эксперт на суде рассказал: открывающиеся (или закрывающиеся) створки ворот могут поменять направление движения:

если кто-то второй нажал на кнопку своего пульта. если с воротами кто-то столкнулся.

Полностью открытые ворота никак не реагируют на «чужой» пульт. Ответ на вопрос, почему створка ворот пошла в обратном направлении, оказался не простым и для дела важным — почти решающим.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда. Анна Зайкова

Из пункта Б

Примерно в это же время к пункту, А на машине «Хундай Солярис» двигался студент Александр Атабаев, сосед по дому водителя «Лексуса».

В момент инцидента до ворот ему было далековато — метров 100. Выехав из-за угла ближнего дома, он увидел: с «Лексусом» проблема. Студент оставил машину снаружи ограды и зашел во двор — спросить, нужна ли помощь.

Женщина, однако, ответила вопросом на вопрос: это вы, наверное, нажали на кнопку пульта? Парень отозвался: «Наверное» — подумал, что мог сделать это машинально.

И вот, как ни странно, это «наверное» стало весомым аргументом против него. Парня обвинили в том, что он спровоцировал аварию и более того — суд признал его виновным. Вот как шло разбирательство.

Скан записи камеры дома. Запись видеокамеры дома. Скан записи камеры дома. Запись видеокамеры дома. Скан записи камеры дома. Запись видеокамеры дома.

150 тыс. за «наверное»

На Александра Атабаева подала иск фирма «Цивилист», чью машину арендовала Анна Гюнтер. Фирма требовала почти 150 тыс. рублей за ремонт «Лексуса». Интересы юрлица в суде представляла сама Гюнтер, сидевшая за рулем в тот злополучный момент.

На суде она попыталась доказать: юноша, находясь в машине за 100 метров от «Лексуса», нажал на кнопку своего пульта — это и заставило створку ворот начать двигаться обратно, из-за чего на нее наткнулся «Лексус».

Между тем, сам парень был вовсе не уверен, что сделал что-то плохое. Ну, как это бывает? Некоторые люди знают о нас больше, чем мы сами.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда. Анна Зайкова

Дело казалось простым

Поначалу казалось, что судье Железнодорожного райсуда Константину Этвешу в этой житейской ситуации не так уж трудно будет разобраться.

Есть свидетели с обеих сторон, и, согласно статье УК РФ («Ложные показания»), они обязаны говорить правду и ничего кроме правды.

Есть две записи инцидента: одна с видеорегистратора «Лексуса», другая — с камеры дома, и они дают возможность рассмотреть ДТП со всех сторон.

И, конечно же, есть эксперты, которых всегда привлекают в подобных случаях. Причем они, как судьи, обязаны полно, всесторонне и объективно подойти к делу — этого же от них требует закон «О государственно-экспертной деятельности».

Те самые автоматические ворота. Altapress.ru

Судье надо только выслушать всех, все изучить и взвесить аргументы на весах «своего внутреннего убеждения». Однако ход разбирательства заставил одну из сторон усомниться в объективности судьи.

Из кодекса судейской этики (утвержден Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года):

Судья не должен совершать каких-либо действий либо давать повод другим лицам совершать такие действия, которые позволяли бы сделать вывод об оказании влияния на осуществление судьей его полномочий и усомниться в независимости и беспристрастности судьи.

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

Обязан воспринимать критически

Здесь поставим себя на место судьи. Идеалистичной картины «все говорят правду» нет и не будет. Каждая из сторон постарается как минимум выставить себя в лучшем свете, а то и — кто их там знает? — начнет врать напропалую.

Логично, если все сказанное свидетелями судья будет оценивать критически, принимая только допустимые и надежные доказательства и руководствуясь в то же время принципом равенства сторон.

«Судья при исполнении своих обязанностей должен… поддерживать баланс между сторонами, обеспечивая каждой из них равные возможности, с одинаковым вниманием относиться ко всем участникам судопроизводств», — так говорит и кодекс судейской этики, обязательный к исполнению всеми судьями страны.

Между тем, в нашем случае фигурировали две экспертизы с противоречащими выводами — не редкий, увы, сюжет. А ведь эксперт — ключевая в таких делах фигура. Как поступить судье? Вот в чем вопрос.

Суд. Pixabay.com

Экспертиза № 1

Altapress.ru ознакомился с обеими экспертизами. Первая назначена судом. Здесь эксперты исследовали только одну из возможных записей инцидента — с регистратора «Лексуса», а также изучили работу автоматических ворот.

Их вывод: предотвратить столкновение женщина не могла. Парень, находясь за 100 метров от ДТП, мог повлиять на движение ворот, нажав на кнопку пульта.

Сделал ли он это на самом деле? Ответ на этот вопрос предстояло получить в суде.

Камеры фиксации нарушений ПДД. СС0

Экспертиза № 2

Вторую экспертизу попросил сделать сам Атабаев. Он был уверен: для полноты картины надо изучить оба видео, в том числе с камеры дома — это же взгляд со стороны.

Эксперт это сделал, исследовал обе записи. «Разложил» их на отдельные кадры (чего не сделали его коллеги). И пришел к совсем другому выводу: причиной движения створки в обратную сторону стало не нажатие на кнопку пульта Атабаевым (как утверждала Гюнтер), а наезд на нее «Лексуса».

Женщина могла предотвратить аварию — ей надо было дождаться полного открытия ворот. И, стало быть, вины водителя «Хундая» в аварии нет — это водитель «Лексуса» поторопился и сам наехал на дверцу.

Эксперт рассказал обо всем этом на суде как свидетель.

Скан записи с видеорегистратора машины. Видно, что левая створка ворот открывается медленнее. Скан. Предоставлено А. Атабаевым.

«Не понимаем , почему»

Читаю решение Железнодорожного райсуда. Из него следует: судью вполне удовлетворила экспертиза № 1 и ее он принял. А к показаниям второго эксперта, сделавшего более полное и подробное исследование, отнесся критически.

«А ведь если бы суд изучил запись с камеры дома, экспертизу вообще не надо было бы проводить, на ней все ДТП видно», — считает altrapress.ru представитель Атабаева.

Причем о второй, более полной, экспертизе суд почему-то написал: она сделана «по не полно представленным исходным данным».

В Центральном районном суде Барнаула. Анна Зайкова.

«Мы не понимаем, почему. Наш эксперт имеет большой опыт и квалификацию, он был предупрежден на суде о даче ложных показаний, изучил инцидент более полно и всесторонне. Не понимаем, почему суд не назначил комиссионную экспертизу», — объясняет собеседник altapress.ru.

Из кодекса судейской этики:

Судья не вправе уклоняться от рассмотрения поступивших к нему заявлений, ходатайств и жалоб или иным образом отказываться от исполнения своих профессиональных обязанностей, за исключением случаев, требующих заявления самоотвода.

Суд. Pixabay.com

Свидетели говорили разное

Свидетели сторон, меж тем, тоже давали противоречивые показания.

Парень-студент, сидевший рядом с Атабаевым при движении «Хундая Солярис» к пункту А, заверил: нет, тот не трогал пульт, он точно это помнит. Из этого следовало: слово «наверное» — это не признание и, стало быть, и не аргумент.

А вот другой свидетель — охранник ТСЖ — заявил, что слышал признание водителя «Хундая». Что интересно: охранник не давал показания на суде лично — Гюнтер дала судье послушать запись своего с ним разговора, сделанную на телефон.

«Суд не установил личность охранника, не допросил его. Из записи телефона разговора слышно, как водитель „Лексуса“ убеждает охранника, что Атабаев признался в нажатии кнопки пульта», — недоумевает представитель студента.

И все же судья Этвеш решил: водитель «Хундая» хочет уйти от ответственности. Поэтому к словам его товарища он отнесся критически. И наоборот: его убедил записанный на телефон разговор с охранником.

Из кодекса судейской этики:

При исполнении своих профессиональных обязанностей в целях объективного рассмотрения дела судья должен быть свободен от каких-либо предпочтений, предубеждений или предвзятости и должен стремиться к исключению каких-либо сомнений в его беспристрастности.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

Виноваты оба

Чем закончилось разбирательство? Судья пришел к выводу: виноваты оба.

С одной стороны, в ДТП виноват Атабаев: во-первых, он признался в нажатии пульта (сказав: «Наверное») и, во-вторых, имел возможность заставить створку ворот двигаться обратно, нажав на пульт. Вот, по сути, и все аргументы.

С другой стороны, и водитель «Лексуса» должна была дождаться полного открытия ворот. Итого: парень должен заплатить за ремонт, но только половину требуемой фирмой «Цивилист» суммы.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Шансы на справедливость

Решение Железнодорожного районного суда утвердил и краевой. Но это простое, казалось бы, дело о наезде на ворота вырулило уже на третий круг разбирательств: обе стороны подали жалобы в Восьмой кассационный суд в Кемерово.

Анна Гюнтер настаивает на виновности водителя «Хундая» и не согласна, что за ремонт он заплатит только половину. К ответственности она намерена привлечь еще и ТСЖ, не обеспечившее безопасность ворот и не объяснившего, что они опасны.

Александр Атабаев, как и раньше, настаивает на исследовании видеозаписи с камеры дома, которую по неведомым ему причинам проигнорировали судьи. «Суды нарушили принцип состязательности сторон», — считает он.

Камеры фиксации нарушений ПДД в Барнауле. Анна Зайкова, altapress.ru

Но каковы шансы, что на этот раз их ждет объективное, полное и всестороннее разбирательство и судьи будут внимательнее к этому важному для участников, но, по большому счету, вовсе не эпохальному делу?

Из кодекса судейской этики:

Эффективность судебной деятельности зависит от доверия к ней со стороны общества, от должного понимания обществом правовых мотивов принятых судом решений.

Экспертиза. Pixabay.com

Лекарство от противоречий

Altapress.ru поговорил с опытным барнаульским адвокатом, который не имеет отношения к этому делу. Он сказал, что регулярно сталкивается в судах с противоречащими друг другу выводами экспертов. Но сам он нашел лекарство.

«Я обычно сразу, чтобы не затягивать разбирательство, ходатайствую о назначении комиссионной экспертизы, в которой участвуют эксперты с обеих сторон. В этом случае эксперты подходят к делу более добросовестно, расхождения незначительные», — объяснил он.

Опрос Фонда «Общественное мнение». Проведен в августе 2020 года. Опрошено 1000 человек. Скан материалов ФОМ. Опрос Фонда «Общественное мнение». Проведен в августе 2020 года. Опрошено 1000 человек. Скан материалов ФОМ.

Между тем, в середине 2020 года фонд «Общественное мнение» опубликовал результаты опроса россиян.

Деятельность судов и судей положительно оценили всего 25%, отрицательно — 41% жителей страны. Около 45% участников опроса уверены: в нашей стране часто выносятся несправедливые приговоры.

Результаты, в общем-то, шокирующие.

Впрочем, некоторые эксперты всерьез считают это прямым результатом публикаций в СМИ, сочиняющих легенды о несправедливых приговорах и нарушениях в судах. Ну — это как обычно: зеркало виновато.

Факт

Фактически в 2020 году замещено 365 должностей федеральных судей, в т.ч. судьи 40 вакантных должностей федеральных судей (в 2019 году — 355). Численность мировых судей по штатному расписанию в крае составляет 143 единицы. Фактически работают 139.

Источник: Судебный департамент Алтайского края.

Алтапресс