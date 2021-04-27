Алтапресс: Забытое сало остановило движение трамваев в Барнауле

Три десятка барнаульцев едва не опоздали на работу из-за подозрительного черного пакета, сообщает ГТРК «Алтай».

Сало. CC0

Утром в трамвае маршрута № 7 кондуктор заметила бесхозный пакет. Движение остановили, водитель стал звонить диспетчеру. Люди не спешили покидать вагон, хотя трамвай стоял несколько минут.

Похожий пакет один из пассажиров видел в руках женщины, которая вышла пару остановок назад.

Позже кондуктор объявила, что все в порядке: женщина отзвонилась и сообщила, что забыла пакет.

«Тут один из пассажиров, нарушив инструкцию, посмотрел, что лежит в пакете и сказал: „Ребята, там сало!“ Тут, естественно, все засмеялись, стали предлагать послать кого-нибудь в магазин, мол закуска есть… В общем, всё завершилось благополучно!», — рассказал один из пассажиров трамвая.

«Горэлектротранс» напоминает, что пассажирам, которые забыли личные вещи, нужно сразу звонить в диспетчерскую по номеру: 46−99−86.

Дальнейшая судьба оставленного сала неизвестна.

Алтапресс