ГОРНЯК22 16.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Покупают меньше, но не трезвеют. Директор алтайского винно-водочного завода рассказал о тренде на самогон

Горняк22
18 часов Ago

На рынке заметно падение потребления легального алкоголя, заявил генеральный директор компании «Тейси» Максим Байкалов на круглом столе по проблемам ритейла, прошедшем в ИД «Алтапресс»

Максим Байкалов, генеральный директор компании "Тэйси" Анна Зайкова

«Люди покупают меньше алкоголя, но не „трезвеют“» — с этого тезиса начал разговор о своей сфере предприниматель.

Максим Байкалов,
генеральный директор компании «Тейси»:

«В Алтайском крае, и, кажется, недавно в Оренбургской области были отравления суррогатом со смертельным исходом. Плюс самогоноварение. Каждый считает, что это лучше, чем алкоголь с завода.

Особенно когда так бизнесмены говорят, всегда задаю вопрос: „Вы окна делаете — плохой продукт пытаетесь кому-то вдуть или все-таки хороший создаете?“»

Дешевого алкоголя, который спасет всех от суррогата, по мнению Максима Байкалова, появиться на полках не может.

По его словам, именно в алкогольном сегменте очень сложно предоставить сверхдешевые предложения.

Алтапресс

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