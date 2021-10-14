Алтапресс: В Барнауле напротив входа в санаторий «Обь» продается уютный коттедж за 6 млн рублей

В краевой столицы на продажу выставили дом из бруса и кирпича. Он расположился в нагорной части города, в элитном поселке Ерестной. Его площадь — 93 кв. м. Размер участка — 2,5 сотки. Цена — 5,95 млн рублей.

В Барнауле почти за 6 млн рублей продается коттедж, который находится напротив санатория "Обь". "Авито".

Коттедж построен буквально под боком банного комплекса «Баньки на Праге» и напротив входа в санаторий «Обь». Как отмечается в объявлении, место очень красивое: вокруг сосны, свежий воздух и элитная застройка.

На первом этаже дома находятся гостиная, уборная и подсобка. На втором — спальня и кабинет.

В коттедж проведены все необходимые коммуникации: газ, вода, свет.

На небольшом участке нашлось место не только для жилого здания.

Здесь разместились баня, теплица и огород. Для машин оборудованы два заезда с роллетами.

Алтапресс