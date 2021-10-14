Алтапресс: В Барнауле машина после ДТП улетела в трамвай и снесла ограждение
Вечером 13 октября в Барнауле yа пересечении ул. Смирнова и Северо-Западной столкнулись две легковушки, сообщили очевидцы в паблике Barnaul22.
ДТП в Барнауле. https://vk.com/barneos22
В результате столкновения один из автомобилей отскочил в трамвай, завалив ограждение.
По словам очевидца, обошлось без пострадавших.
Ранее школьники разбились на мотоцикле под Барнаулом, врезавшись в машину. Обоих с различными травмами госпитализировали.