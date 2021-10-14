Алтапресс: Все на пол! Барнаульский дизайнер рассказал, как ковер может изменить интерьер

Как говорили мудрые люди, если хочется что-то изменить в интерьере, но на ремонт нет ни сил, ни времени — положите ковер. Разобраться в тонкостях ворсистых (и не очень) полотен altapress.ru помогла Анастасия Гончарова, архитектор и дизайнер интерьера.

Ковры в интерьере. dg-home.ru.

Какие ковры в тренде

Долгое время в тренде остается винтажные красные ковры. «Сейчас даже делают реплики турецких шерстяных ковров с орнаментом. Такие нередко встречались в советских квартирах», — отмечает Анастасия.

Часто при изготовлении «ностальгических» моделей ковров используют прием искусственного состаривания — создают потертости и шероховатости. В общем, наносят налет винтажности.

Актуальны и крупные объемные вязанные ковры, и кружки-половички — правда, больше в умеренных, не кричащих тонах. Они, как и красные ковры, придают ностальгический уют, ­будто бы вы в гостях у бабушки.

Интересны и ковры, которые сочетают в себе разные текстуры. «Это такие плетеные ковры с кистями, где, например, только на некоторых элементах узора есть ворс — это придает необычный объем», — объясняет дизайнер.

Часто встречаются в интерьере циновки — безворсовый ковер из натуральных растительных волокон, вроде джута, тростника или льна.

Куда положить ковер

Как это всегда было, ковры можно часто встретить в гостиной, в зоне отдыха.

«Здесь нужно учитывать эргономику: как человек подходит к дивану, сидит на нем, стоит ли рядом кресло и должно ли оно быть на ковре. Там, где вы находитесь — где могут стоять ноги и где вы могли бы прилечь на полу, чтобы, допустим, посмотреть кино — это и есть зона для ковра», — объясняет дизайнер.

В обеденной зоне ковер должен быть достаточно большим, чтобы на нем поместились обеденный стол и стулья. Причем, нужно еще оставить место «для маневра»: чтобы задние ножки стульев, отодвинутых от стола, оставались на ковре.

Анастасия Гончарова. Предоставлено altapress.ru.

«Для обеденной зоны идеально подойдут ковры с невысоким ворсом — они придадут уют», — говорит Анастасия Гончарова.

В спальне принято располагать прикроватные пары — небольшие коврики по бокам. Или можно взять большой ковер и положить его длинной стороной перпендикулярно постели.

Стоит еще обратить внимание на форму ковра и помещения, в котором он находится. Допустим, в длинной вытянутой комнате круглые коврики могут смотреться странновато.

Ковер. dg-home.ru.

Шкуры как альтернатива ковру

Интересной заменой ковру может стать шкура или ее имитация.

«Думаю, при этом сам интерьер должен быть достаточно спокойный, не перегруженный деталями, с монохромными оттенками. Ведь шкура сама по себе предусматривает какую-то натуральность, — говорит Анастасия. — Эта шкура будет логичнее смотреться в современном минимализме, чем в классическом интерьере».

Подойдет шкура и для брутального интерьера в темных тонах. Если вы хотите изобразить домик охотника с чучелами и ружьями на стенах — такой «коврик» тоже может вписаться.

Ковры в интерьере. dg-home.ru.

Какие ковры брать не стоит

Чтобы ковер не только приносил эстетическое удовольствие, но и не портил жизнь, дизайнер рекомендует уделить особое внимание материалу.

«Не стоит брать ковер из откровенной синтетики, которую невозможно почистить — есть такие, от которых совершенно ничего невозможно отодрать, все липнет. Лучше взять вискозные — классный натуральный мягкий материал. Если вы не можете позволить себе шикарный ковер, лучше ничего не придумывать и взять качественную циновку. Или вовсе постелить ковролин под рогожку — он неубиваемый, отлично смотрится», — говорит Анастасия Гончарова.

Еще один моветон — чересчур реалистичные принты, вроде камней или нарисованных котят. Дизайнер предлагает выбрать нечто абстрактное или выбрать классический ковер с «рамками».

Неплохи варианты геометрического или абстрактного растительного узора. Главное, чтобы интерьер не перегружался рисунком ковра.

Ковер. dg-home.ru.

Цвета

Белые, бежевые, серые, светло-коричневые ковры будут неплохо уравновешивать экстравагантные интерьеры. Пробуйте сочетать родственные оттенки в помещении или расставлять акценты с помощью ковра и предметов декора так, чтобы все элементы интерьера хорошо дополняли друг друга.

Например, нейтральная мебель так и просит яркого или узорного ковра. Но лучше не размещать в комнате несколько слишком ярких ковров, иначе рискуете перегрузить ее цветными пятнами.

Используйте ковры как инструмент зонирования. Для зон отдыха можно выбрать вариант без вычурных узоров. Для обеденной зоны — в природных или «съедобных» оттенках — зеленых, персиковых и других.

Ковры в интерьере. Марина Шляхова.

Ковер на плитке

Ковер на керамической плитке уместен тогда, когда нет теплого пола, считает дизайнер.

«Если плитка с рисунками, сама как ковер, — на нее не стоит что-то класть — иначе для чего она нужна? Не думаю, что ее клали, чтобы закрыть ковром. Если все же под такой плиткой нет теплого тона, можно в крайнем случае постелить спокойный монохромный ковер или циновку», — говорит Анастасия Гончарова.

Материалы для ковров

Ковры из шерсти хороши, как ни крути — служат долго, превосходно сохраняют тепло, а также дорого выглядят. Однако они требуют тщательного ухода и не всегда подходят аллергикам. Ровно так же, как и изделия из природных материалов — джута, бамбука и прочих. Тем не менее, они очень практичные и довольно приятные на ощупь.

Ковры из шелка долго сохраняют яркий цвет и форму. Но они капризны к повышенной влажности да и цена кусается.

Ковер. dg-home.ru.

Вискозные ковры — отличный бюджетный вариант. Они стильно смотрятся и хорошо сохраняют форму. Но нужно помнить, что они неплохо впитывают запахи.

Высота ворса

Ковры бывают с низким ворсом — это примерно полсантиметра. Средний ворс — до одного сантиметра. И высокий — более сантиметра.

Те, что с низким ворсом, служат дольше всех. Они меньше загрязняются, следовательно, тщательного ухода не требуют. Они идеально подойдут для комнат со множеством мебели, которая обычно оставляет заметные вмятины на длинном ворсе.

Ковры в интерьере. dg-home.ru.

Приемы , которые помогут сделать интерьер интереснее

Многослойность

Попробуйте произвольно набросать яркие ковры друг на друга — это придаст интерьеру экстравагантности и может создать ощущение простора. Однако будьте осторожны ­ не перебарщивать.

Можно также поэкспериментировать с формой — положить маленький овальный ковер на квадратный.

Политекстурность

Попробуйте сочетать в интерьере плоские модели с объемными вязаными или ворсистыми.

Алтапресс