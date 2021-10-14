Алтапресс: Нервы пошатнулись. Главный психиатр Алтайского края — о депрессиях, коронавирусе и пользе валяния из шерсти

«Я тут показываю свое творчество. Я дарю людям радость и свой музыкальный талант. И, конечно, рисую. Без этого никак», — говорит 22-летний барнаулец Владимир на арт-терапевтическом занятии в краевой психиатрической больнице. У парня серьезный диагноз. Такие, как он, проходят сложное лечение и реабилитацию. Но среди пациентов немало и людей с пограничными состояниями. Главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина рассказала, как получилось, что в крае много депрессий, излечим ли постковидный синдром и почему не нужно бояться психиатра.

Депрессия. CCO.

Когда вывеска не пугает

Алтайский край несколько лет подряд был в лидерах по количеству психических заболеваний. Такая ситуация складывалась потому, что в статистику попадали не только тяжелые хронические состояния, но и так называемые пограничные. Это непсихотические расстройства — неврозы, тревоги, депрессии, расстройства личности, которые хорошо лечатся.

По сути это просто истощение нервной системы. Таким пациентам ставят диагноз, выписывают лечение, потом поддерживающую терапию, и человек считается полностью здоровым. В отличие от хронических расстройств, которые имеют тенденцию обостряться.

Острые психозы или хронические психические расстройства, такие как шизофрения, например, стабильны в человеческой популяции и составляют всего 2%. В Алтайском крае таких пациентов не больше и не меньше, чем в среднем по стране.

А вот неврозов и депрессий в регионе больше, чем в среднем по России, в полтора раза. Марина Вдовина говорит, что высокие цифры статистики связаны и с высокой выявляемостью пограничных расстройств: в Барнауле работает единственный в Сибирском федеральном округе психотерапевтический центр (клиника неврозов на ул. Партизанской, 147).

«Разумеется, под вывеску „психотерапевт“ или „психолог“ люди идут охотнее, чем под вывеску „психиатр“ в диспансер», — говорит Марина Вдовина.

По словам главного психиатра, за последние два года Алтайский край потерял лидирующие позиции «по безумию».

Главный психиатр Алтайского края Марина Вдовина. Анна Зайкова.

Работа , деньги и коронавирус

Среди причин большого количества тревожных расстройств и депрессий специалисты называют и особенности самого региона.

«Есть социально-экономические причины, — признает Марина Вдовина. — У нас идет большой отток населения в другие регионы. И по уровню зарплаты мы где-то в самом конце списка. Во многих районах края вообще нет ни работы, ни денег. Есть от чего тревожиться и грустить. Это нормально».

Врачи говорят, что и пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в психическое состояние жителей края. В диспансере отмечают хоть небольшой, но все же рост посещений.

«Я уже вижу, что к нам идут пациенты, перенесшие заболевание, с постковидной симптоматикой, — говорит Марина Вдовина. — Жалуются на астению, общий упадок сил, слабость. То, что раньше давалось с легкостью, теперь требует особых усилий. Отсюда раздражительность».

Постковидный синдром затрагивает почти весь организм, так что люди ходят по разным специалистам — терапевтам, гастроэнтерологам, кардиологам, но в итоге, когда все анализы и исследования оказываются в норме, такого пациента отправляют к психиатру.

«Сейчас огромное количество информации о постковидном синдроме. Много разных мнений и просто разговоров. Соседка сказала, что на работе не справляется с обязанностями, у соседа бессонница. Естественно, человек тревожится, и малейшие изменения в организме принимает за этот самый синдром, — рассказывает Марина Вдовина. — Наши специалисты разбираются. Иногда, действительно, оказывается, что кроме ковида неоткуда взяться таким симптомам, но часто мы находим и другие психотравмирующие факторы в жизни пациента, которые привели к такому состоянию».

Депрессия. CCO.

«В психи запишут»

Под диспансерным наблюдением психиатров находятся люди с серьезными хроническими заболеваниями. Таких в крае примерно 16 тыс. человек. Пациентов же с непсихотическими расстройствами не берут на учет. Но это не способно успокоить людей.

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«У нас считается постыдным пойти к психиатру. И эта стигма проявляется не только у человека дома, но и в обществе в целом, — считает Марина Вдовина. — Пациент говорит: „Я сейчас у вас полечусь, а потом попаду в базу данных, вы мне в больничном напишете профиль психиатрический. А если на работе узнают, меня выгонят“. На самом деле все не так».

Пациент психиатрического диспансера защищен законом как никакой другой.

В больничном обычно пишут не «психиатр», а «терапевт» или «невролог». И даже на штампе написали просто «Алтайская краевая больница» без указания профиля. Но и этого оказалось мало.

По словам главного психиатра, чаще всего пациенты беспокоятся за то, что не смогут получить справку на вождение автомобиля или какую-то другую или пройти профосмотр на работе.

«В этом случае мы объясняем, что ваше расстройство не подлежит наблюдению, и на учет вас никто не возьмет, так что все справки вы получите легко. Но, к сожалению, не все в это верят».

Краевая психиатрическая больница. Altapress.ru.

Как попасть на прием

В большинстве случаев изменения в психическом состоянии человека замечают родственники и близкие, а не он сам. Даже непсихотические расстройства, в том числе депрессию, сложно диагностировать самостоятельно.

«Первый признак того, что пора к врачу — резкие изменения настроения, — говорит Марина Вдовина. — Когда жизнерадостный человек вдруг становится замкнутым и необщительным, подавленным. Когда появляются мысли о своей никчемности. Чаще всего при депрессии нарушается сон, например, бессонница ночью, а днем сонливость. Сюда же относим беспричинные похудения, потому что человек перестает есть, или, напротив, набор веса, потому что грусть и тревога заедается всем, что под руку попалось».

Пациенты в психиатрическую больницу могут попасть по направлению из поликлиники по месту жительства, от других врачей. Но здесь примут и людей, которые пришли самостоятельно без всяких направлений, для этого достаточно записаться на прием в регистратуре по телефону.

Марина Вдовина отмечает, что в основном сельские жители получают психиатрическую помощь в центральных районных больницах, в сложных случаях их отправляют в Барнаул. В четырех районах края нет психиатра — в Чарышском, Красногорском, Тогульском и Ельцовском. Во всех других либо есть свой врач, либо он один на два соседних района.

Цифра

400 пациентов в день принимает поликлиника краевой психиатрической больницы. В Барнауле есть 400 коек дневного стационара, которые практически никогда не пустуют.

Краевая психиатрическая больница. Altapress.ru.

Разноцветная осень

То, что осенью и весной становится больше психически больных людей, врачи давно называют мифом. Просто в эти переходные времена года обостряются все хронические заболевания, в том числе и психические.

Больше становится и депрессий. Люди расстраиваются из-за плохой погоды и серости за окном. Чтобы не впасть в уныние перед зимой Марина Вдовина советует пристально посмотреть на питание, режим сна и вообще на распорядок дня.

«Если весь день сидите на работе, прогуляйтесь вечером пешком. Если напротив, весь день на ногах, ложитесь хотя бы на полчаса или посидите в кресле с чаем, когда придете домой, — рекомендует врач. — Ограничьте телепередачи и страницы в интернете, которые способны возбудить психику или несут негативную информацию».

Для женщин, которые, к слову, чаще всего и становятся пациентами психиатрического диспансера, актуальной будет смена прически или покупка нового платья.

«Добавьте ярких красок, в том числе в еду, — говорит Марина Вдовина. — Например, красного, зеленого, желтого болгарского перца. И вообще, цветных овощей и фруктов. Не забудьте про продукты, которые содержат триптофан, — „гормон счастья“. Это шпинат, сыр, бананы, шоколад».

Шоколад. Конфеты. СС0

Безопасные лекарства

В психиатрической больнице расстройства, в том числе постковидный синдром, лечат разными способами. Чаще это занятия с психологом и психотерапевтические методики — когнитивно-поведенческая терапия, гештальт- и арт-терапия, психоанализ и прочее. Если ничего не помогает, прибегают к медикаментам.

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Люди часто боятся лекарств в психиатрии, но врачи говорят, что фармацевтика не стоит на месте. Сейчас используют современные и хорошо изученные препараты с минимумом побочных эффектов.

Появились специальные препараты, которые прицельно действуют на конкретные нейромедиаторы в организме, а не целиком на центральную нервную систему.

Так что сегодня медикаментозное лечение — это не обязательно тяжелые психотропные вещества. Назначаются, например, курсы поддерживающей нейрометаболической терапии, куда входят ноотропы, витамины, сосудистые препараты, антиоксиданты, различные адаптогены.

Все это помогает наладить обменные процессы в центральной нервной системе.

Методику лечения доктор подбирает индивидуально. Есть состояния, которые нужно сразу купировать лекарственными средствами, а групповые и индивидуальные занятия рассматривают как дополнение. Другие расстройства успешно корректируются психотерапевтическими методами.

Таблетки. Лекарство. fb.ru

Шерсть и пластилин

Медицинский психолог и заведующая кабинетом социально-психологической помощи краевой больницы Ирина Пеккер считает, что современная психиатрия — это не только «биологическая помощь» пациенту (выписать таблетку и снять симптом), но и реабилитация человека, чтобы помочь ему интегрироваться в социум и жить полноценно.

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Психические заболевания наносят урон эмоциональным, мотивационным, поведенческим и когнитивным функциям. Все это нужно восстановить.

В краевой больнице есть занятия как для людей с пограничными кризисными состояниями, так и для тех, у кого серьезные психические заболевания. Ирина Пеккер говорит, что для людей с хорошим «реабилитационным потенциалом» есть тренинги трудовых навыков и последующее трудоустройство.

Другим же пациентам требуется восстановить элементарные навыки самообслуживания и общения с окружающими. Ученые давно доказали, что даже у тяжело больного человека, который вовлечен в полезную посильную деятельность, мозг работает более стройно.

«Для них предусмотрена арт-терапия, — рассказывает Ирина Пеккер. — Сегодня у нас занятие в помещении, но мы часто занимаемся иппотерапией, участвуем в экскурсиях по святым местам, ходим на выставки, ездим в дендрарий…»

— И в планетарий, — подсказывают ее подопечные. Сейчас они делают картины из пластилина, на других занятиях вяжут и шьют, строят дома из спичек, а однажды смастерили огромный макет самой психиатрической больницы. Здесь есть даже кукольный театр.

Арт-терапия в краевой психиатрической больнице. Altapress.ru. Арт-терапия в краевой психиатрической больнице. Altapress.ru. Арт-терапия в краевой психиатрической больнице. Altapress.ru. Арт-терапия в краевой психиатрической больнице. Altapress.ru. Арт-терапия в краевой психиатрической больнице. Altapress.ru.

Болезнь участницы арт-терапевтического занятия Анны началась в декабре 2020 г. с головокружения. «Мне было очень-очень тяжело, — вспоминает девушка, и голос у нее дрожит. — Я думала, что не смогу выйти из этого состояния. Мне скорую вызывали и даже психиатрическую бригаду».

Она совсем не стесняется общаться, хорошо рисует и быстрее всех в разных техниках валяет игрушки и брошки. «Мне это очень-очень нравится», — говорит Анна и гладит по голове свою шерстяную куклу.

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