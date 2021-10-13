ГОРНЯК22 14.10.2021
Барнаул

Алтапресс: В Барнауле почти за 12 млн рублей продается двухуровневая квартира с иллюминатором и круглыми стенами

Горняк22
15 часов Ago

Четырехкомнатная квартира занимает два последних этажа жилого комплекса с необычной архитектурой на ул. Анатолия, 20. Недвижимость отличается необычной планировкой и скругленными стенами двух комнат на каждом из уровней. Площадь недвижимости — 184,4 кв. м. Цена — 11,999 млн рублей.

В Барнауле за 11,9 млн рублей продается двухуровневая квартира в доме с эркерами. "Циан".

Парадный фасад здания украшают три эркера, окольцованные балконами. На верхних этажах этой части дома установлены круглые окна, похожие на иллюминаторы. ЖК был возведен из кирпича в 1999 году. Владелец недвижимости отмечает: что благодаря использованию самого экологичного стройматериала дом теплый, а квартиры в нем обладают хорошей шумоизоляцией.

Квартира двухуровневая и, как следствие, количество соседей сведено к минимуму.

На первом этаже расположились большая гостиная, кухня, детская комната, уборная и комната, которую нынешние владельцы используют в качестве гардеробной. Здесь же находятся два балкона.

На втором уровне разместились спальня, санузел и большой балкон.

В Барнауле за 11,9 млн рублей продается двухуровневая квартира в доме с эркерами.1 В Барнауле за 11,9 млн рублей продается двухуровневая квартира в доме с эркерами. «Циан».

Благодаря необычной архитектуре, два помещения квартиры расширены за счет эркеров. Их фронтальные стены имеют скругленную форму.

На фоне такой планировки круглое окно, похожее на иллюминатор, смотрится очень эффектно.

Алтапресс

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