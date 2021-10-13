ГОРНЯК22 14.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Бюджетникам Алтайского края опережающим темпом увеличат зарплаты. Но не всем

Горняк22
15 часов Ago

Оплату труда бюджетным работникам Алтайского края из категорий, попадающих под действие специальных указов президента России, в 2022 году повысят опережающим темпом. Об этом сообщил вице-губернатор и министр финансов края Данил Ситников. Повышение ждет и бюджетников из «неуказных» категорий. Но менее значительное и позже.

Доход. Зарплата. СС0

По указу президента

О повышении зарплат алтайским бюджетникам Данил Ситников сообщил 12 октября в АКЗС — в ходе представления проекта бюджета вновь избранным депутатам.

По его словам, в проект краевого бюджета заложено существенное повышение зарплат с 1 января тем категориям, которые определены указами президента РФ от 2012 и 2018 годов.

«Индикатор на исполнение составляет 27 343 рубля, мы планируем исполнение индикатора по 2022 году в сумме 31 800 рублей. Темп роста зарплаты составит 15,9%», — объяснил Ситников.

По словам губернатора края Виктора Томенко, решение коснется 76 тысяч бюджетников. Для сравнения: в 2021 году зарплаты этой категории бюджетников проиндексировали на 4,3%.

Данил Ситников в АКЗС.1 Данил Ситников в АКЗС. Антон Федотов.

Не по указу президента

Тем, на кого не распространяется действие указа президента — их еще называют «неуказными категориями» (среди них, например, нянечки в детских садах, специалисты по реабилитации инвалидов и ряд других), фонд оплаты труда проиндексируют на 4%. Но только с 1 октября 2022 года.

В 2021 году для этой категории бюджетников закладывалось повышение на 4,3%, и тоже с 1 октября.

Детский сад. Барнаул, квартал 2009.2 Детский сад. Барнаул, квартал 2009. educaltai.ru.

Какие соцвыплаты проиндексируют

Ситников также заверил, что все виды социальных выплат будут сохранены, часть тоже проиндексируют. Так, планируется индексация расходов, связанных с выплатами на детей, исходя из установленного на 2022 год «детского» прожиточного минимума. В 2020 году он составит 11 035 рублей (в текущем году — 10 611 рублям).

Так, индексируют ЕДВ при рождении третьего ребенка, ЕДВ на детей в возрасте от 3 до 7 лет, ЕДВ в связи с рождением первого ребенка, средства на содержание ребенка в семье опекуна, ежемесячное пособие гражданам, усыновившим детей.

По словам Данила Ситникова, на 4% проиндексируют социальные выплаты, связанные с оплатой услуг ЖКХ, ежемесячную денежную выплату на соцподдержку педагогическим работникам, а также соцвыплаты отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности.

Квитанция на оплату ЖКХ.3 Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Возможны изменения

В том, что намерения увеличить зарплаты почти на 16%, Данил Ситников не сомневается. «Это достаточно серьезная и сложная задача, но в нашем понимании она решаемая», — говорит он.

Уверен он в этом, вероятно, потому, что прогнозируется рост доходов краевого бюджета — в 2022 году они достигнут 134,2 млрд рублей, что на 8% больше плана на 2021 год.

При этом собственные доходы (налоговые и неналоговые) составят 67,86 млрд рублей, и это уже на 14% выше плана текущего года.

Безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2022 год составят 63,9 млрд. Расходы краевого бюджета на 2022 год запланированы в сумме 140,9 млрд. Дефицит — в 6,786 млрд — он является предельным (около 10% собственных доходов).

Бюджет был внесен в АКЗС и еще даже не прошел первое чтение, так что возможны изменения.

Алтапресс

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