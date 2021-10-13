Алтапресс: Все — по местам. Как АКЗС предсказуемо обрело новую форму

Алтайское краевое законодательное собрание в рамках первой сессии, прошедшей 7 октября, определилось со своим руководством и официально закрепило озвученные ранее решения о новой структуре регионального парламента. Кто стал кем в новым созыве АКЗС и чего ждать от работы заксобрания в обновленном формате — в материале altapress.ru.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.

Первые лица

Одним из наиболее важных вопросов первой сессии АКЗС, конечно же, стало избрание председателя регионального парламента. Вполне ожидаемо этот пост достался прежнему спикеру заксобрания, лидеру алтайских единороссов Александру Романенко.

При этом, как и было заявлено перед заседанием, коммунисты заявили своего кандидата на данную должность — Юрия Кропотина.

Результаты тайного голосования предсказуемо сложились в пользу Романенко — 41 голос против 25-ти у Кропотина.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.

Комментируя свое избрание в кресло спикера, Александр Романенко отметил: «Я обещаю, что в процессе нашей совместной работы мы будем взаимоуважительны друг к другу и будем работать во благо одной партии — жителей Алтайского края».

Что касается вопроса определения заместителей председателя краевого парламента, то и здесь все сложилось по прогнозируемому сценарию. Замами Александра Романенко стали составивший ему формальную конкуренцию коммунист Юрий Кропотин и руководитель исполкома реготделения «ЕР» Денис Голобородько.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Юрий Кропотин. Анна Зайкова/altapress.ru.

Факт

Средний возраст депутатов АКЗС восьмого созыва составляет 47 лет. Самому молодому депутату, Александру Волобуеву — 21 год. Старейшему депутату АКЗС Александру Лазареву — 74 года.

Обновленная структура

Также в рамках первой сессии краевого Заксобрания была формально закреплена новая структура представительного органа — вместо действовавших ранее семи постоянных парламентских комитетов в новом созыве АКЗС создано девять.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.

Также депутаты определились с руководителями комитетов:

комитет по правовой политике и местному самоуправлению — председатель Денис Голобородько ( «Единая Россия»);

«Единая Россия»); комитет по бюджетной , налоговой , экономической политике и имущественным отношениям — председатель Антон Васильев ( «Единая Россия»);

налоговой экономической политике и имущественным отношениям — председатель Антон Васильев «Единая Россия»); комитет по промышленности , предпринимательству и туризму — председатель Владимир Семенов ( ЛДПР);

предпринимательству и туризму — председатель Владимир Семенов ЛДПР); комитет по строительству , жилищно-коммунальному хозяйству , транспорту и связи — председатель Игорь Панарин ( «Единая Россия»);

жилищно-коммунальному хозяйству транспорту и связи — председатель Игорь Панарин «Единая Россия»); комитет по аграрной политике , природопользованию и экологии — председатель Сергей Серов ( «Единая Россия»);

природопользованию и экологии — председатель Сергей Серов «Единая Россия»); комитет по здравоохранению — председатель Владимир Лещенко ( «Единая Россия»);

«Единая Россия»); комитет по образованию и науке — председатель Александр Молотов ( «Справедливая Россия — За правду»);

«Справедливая Россия — За правду»); комитет по социальной защите и занятости населения — председатель Ирина Солнцева ( «Единая Россия»);

«Единая Россия»); комитет по спорту , культуре и молодежной политике — председатель Татьяна Ильюченко ( «Единая Россия»).

Данный список фамилий говорит о том, что при распределении должностей руководителей комитетов сюрпризов не произошло — депутаты утвердили на эти посты ранее рекомендованных коллег.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.

Факт

В восьмом созыве АКЗС максимальное за всю историю краевого парламента число женщин. 17 депутатов — представительницы прекрасного пола.

Высказываясь о переформатировании структуры АКЗС, спикер парламента Александр Романенко отметил: «Мы симметрично наложили модель комитетов законодательного органа на модель правительства Алтайского края. Четкое понимание параллели профильных министерств, управлений даст возможность работать более эффективно, глубже вникать во все процессы».

Новый сенатор

Еще одним значимым событием первой сессии АКЗС стало избрание краевыми депутатами нового сенатора, который будет представлять региональное заксобрание в верхней палате федерального парламента.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Виктор Зобнев (слева) жмет руку Сергею Серову. Анна Зайкова/altapress.ru.

Место в Совете Федерации, как и ожидалось, досталось экс-депутату Госдумы, единороссу Виктору Зобневу. Его кандидатуру на пост сенатора в ходе открытого голосования поддержали 43 депутата АКЗС, 23 — воздержались.

Говоря о новоиспеченном сенаторе, Александр Романенко назвал его неслучайным человеком, хорошо известном в крае. Сам же Виктор Зобнев пообещал коллегам «быть открытым и полезным».

Своим избранием в Совет Федерации Виктор Зобнев сменит в этом кресле Сергея Белоусова, который представлял Алтайский край в верхней палате с 2008 года.

Цифра

86% депутатов АКЗС имеют высшее образование.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.

Место для дискуссий

Нельзя не отметить, что, несмотря на прогнозируемые итоги первой сессии, новый созыв АКЗС в целом претерпел весьма серьезные изменения. Во-первых, в региональном парламенте теперь действует не четыре, а пять фракций — партийные объединения «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За Правду» и ЛДПР разбавили представители «Коммунистов России».

Кроме того, в известном смысле произошло перераспределение баланса сил — единороссы утратили большинство, получив 31 мандат из 68, а КПРФ, напротив, нарастила свое присутствие в стенах заксобрания.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Коммунисты России. Анна Зайкова/altapress.ru.

Справка

Представительство партийных фракций в АКЗС:

«Единая Россия» — 31 депутат;

КПРФ — 24 депутата;

«Справедливая Россия — За Правду» — 5 депутатов;

ЛДПР — 4 депутата;

«Коммунисты России» — 4 депутата.

Комментируя формирование регионального парламента, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, отметил: «Думаю, что наш региональный парламент, безусловно, будет тем местом, где непосредственно обсуждаются самые острые вопросы и принимаются решения по самым важным ситуациям, вопросам нашей жизни и развития всего края».

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.

Оценивая перспективы работы обновленного законодательного органа, Александр Романенко, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что теперь в парламенте представлены пять политических партий и у каждой из них свои интересы.

«Я не исключаю, что будут жесткие дискуссии, популистские выступления, лоббирование политических интересов. Но надеюсь, что мы все будем подчинены одному принципу — работать во благо Алтайского края и его жителей, принимать реальные и исполнимые законы и решения, направленные на развитие региона», — сказал председатель АКЗС.

Лидер алтайских коммунистов Мария Прусакова, которая теперь работает в Государственной Думе, говоря об итогах первой сессии краевого заксобрания, подчеркнула, что КПРФ оказалась единственной политической силой, которая не только внесла свою кандидатуру на пост спикера, но и добилась того, что «впервые за пару десятков последних лет» кресло зампредседателя занял коммунист.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.

Лидер фракции ЛДПР Владимир Семенов в разговоре с altapress.ru назвал новый созыв АКЗС «рабочим», указав на то, что теперь очевидно возросла роль фракций, оппонирующих «Единой России».

«Стало очевидным, что теперь по важным вопросам может быть много вариантов голосования. А это значит, что возрастает роль всех фракций. Необходимо будет искать компромиссы и договариваться, а это — самое главное. В этом отношении мы пошли по европейскому пути и демократизации. Мы, ЛДПР, всегда считали, что умение договариваться и принимать совместное решение — это наиболее правильный путь», — подчеркнул Владимир Семенов.

Первая сессия АКЗС восьмого созыва. Анна Зайкова/altapress.ru.

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» Александр Молотов, который перед первой сессией АКЗС высказывал свои опасения относительно того, что в депутатский корпус попало большое количество «ноунеймов», позитивно оценил расстановку руководящего состава в парламенте, отметив, что профессионалы во главе законодательного органа и его комитетов сделает работу заксобрания упорядоченной и эффективной.

Алтапресс