Алтапресс: Мокрый снег и гололед обещают в Алтайском крае
Синоптики прогнозируют в некоторых районах Алтайского края мокрый снег и гололед во вторник, 12 октября.
Непогода. Снег и гололед. Анна Зайкова
«В отдельных районах небольшие, по югу и востоку местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедные явления», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Дневные температуры составят 0…+5 градусов.
Ветер северный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.
В Барнауле преимущественно без осадков.
Дневные температуры в краевой столице составят +1…+3 градуса. Ветер северный, 4−9 метров в секунду.