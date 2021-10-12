ГОРНЯК22 12.10.2021
Барнаул

Алтапресс: Мокрый снег и гололед обещают в Алтайском крае

Горняк22
5 часов Ago

Синоптики прогнозируют в некоторых районах Алтайского края мокрый снег и гололед во вторник, 12 октября.

Непогода. Снег и гололед. Анна Зайкова

«В отдельных районах небольшие, по югу и востоку местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, гололедные явления», — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры составят 0…+5 градусов.

Ветер северный, 4−9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков.

Дневные температуры в краевой столице составят +1…+3 градуса. Ветер северный, 4−9 метров в секунду.

Алтапресс

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